Количество бездомных в США достигло исторического максимума

При этом утверждается, что администрация вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена делает все возможное для разрешения кризиса, направив миллиарды долларов на помощь, в том числе на строительство доступного жилья. Вместе с тем американские СМИ отмечают, ссылаясь на экспертов, что новые цифры на самом деле занижены и указывают на устаревшую методологию подсчета, которая не отражает всего масштаба бедствия с бездомностью в США.