Колесник: Россия ответит на блокаду Калининграда в рамках военной доктрины

Так он прокомментировал в беседе с Lenta.ru заявление литовских властей о намерении страны изучить вопрос ограничения транзита в Калининград.
Депутат отметил, что Литве стоило бы хорошо подумать, прежде чем делать такого рода заявления.
«Но если будет закрыт транзит и произойдёт блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — сказал Колесник.
Ранее глава правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс заявил, что литовское руководство может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как меру давления на Белоруссию и Россию.
Вместе с этим член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что Литва проводит свою бессмысленную русофобскую политику, пытаясь получить очередное одобрение от Евросоюза.