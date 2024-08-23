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Колебание уровня сахара в крови приводит к тревожности и депрессии

Резкое падение сахара вызывает выброс адреналина.

Источник: Freepik

Колебания уровня сахара в крови могут напрямую влиять на наше психическое состояние. Повышение или резкое снижение уровня сахара после употребления сладкой пищи или углеводов с высоким гликемическим индексом может быть причиной возникновения тревожности и депрессии, говорится в материале The Conversation.

Как отметила эксперт по питанию Мэри Скурбутакос, резкое падение уровня сахара в крови вызывает выброс адреналина, который может привести к чувству тревоги или даже агрессии. Подобные перепады, как правило, провоцирует пища с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.

Важную роль в этом играет гликемический индекс продуктов.

Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладкая выпечка) способствуют резким скачкам уровня сахара в крови. Это может повысить риск депрессии и тревожности.

А продукты с низким гликемическим индексом способствуют более стабильному уровню сахара и снижают риск таких состояний.

Эксперты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами, цельными зернами и здоровыми жирами. Эта диета уже доказала свою эффективность в улучшении настроения. Она способствует плавным изменениям уровня сахара в крови, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии.

Врачи рекомендуют также сочетать углеводы с белками и жирами, чтобы замедлить их усвоение и минимизировать скачки уровня сахара.

Ранее ученые доказали пользу кетодиеты для психологического состояния человека. Оказалось, что питание на основе жиров и белков снижает стресс и улучшает внимание. Участники, соблюдающие кетогенную диету, пребывали в лучшем настроении и более низком уровне стресса, чем те, кто не придерживался такого режима питания. У добровольцев на кетодиете оказались более высокие показатели психологического благополучия, внимательности и спокойствия.