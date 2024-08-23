Колебание уровня сахара в крови приводит к тревожности и депрессии

Ранее ученые доказали пользу кетодиеты для психологического состояния человека. Оказалось, что питание на основе жиров и белков снижает стресс и улучшает внимание. Участники, соблюдающие кетогенную диету, пребывали в лучшем настроении и более низком уровне стресса, чем те, кто не придерживался такого режима питания. У добровольцев на кетодиете оказались более высокие показатели психологического благополучия, внимательности и спокойствия.