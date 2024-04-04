«Кольцо Понтия Пилата» вызвало сомнение у историков: могло принадлежать другому чиновнику

Кольцо возрастом 2 тысячи лет, обнаруженное 50 лет назад недалеко от Иерусалима, могло принадлежать римскому префекту Иудеи в 26−37 годах нашей эры Понтию Пилату. Но до сих пор идут споры, принадлежит ли это кольцо на самом деле Пилату.
Кольцо с надписью «Пилато» (ΠΙΛΑΤΟ) греческими буквами было обнаружено в 1968—1969 годах во время раскопок в Иродиуме, древнем дворце и крепости в Израиле. Пилат служил пятым префектом римской провинции Иудея при римском императоре Тиберии во время вероятной жизни Иисуса.
Кольцо изготовлено из медного сплава и имеет изображение большого сосуда — кратера, используемого для хранения вина. Надпись расположена вокруг.
Интригующий артефакт был одним из многих предметов, найденных в гробнице Ирода, но только недавно археологи попытались расшифровать любопытную надпись.
Открытие этого кольца вызвало споры среди историков и археологов, поскольку оно рассматривалось как первый физический артефакт, который можно связать Понтием Пилатом. Однако толкование этой надписи вызвало дебаты.
Некоторые ученые полагают, что кольцо действительно является подлинным артефактом, принадлежавшим самому Понтию Пилату. Они утверждают, что надпись является четкой отсылкой к имени префекта, а простая конструкция из медного сплава соответствует кольцам, которые обычно носили римские чиновники его ранга.
Другие эксперты выразили сомнения в подлинности кольца. Они отмечают, что надпись также может быть интерпретирована как два отдельных слова, «ПИ» и «ЛАТО», которые могут относиться к другим лицам или понятиям, не связанным с Понтием Пилатом. Они также утверждают, что дизайн и мастерство изготовления кольца не соответствуют кольцам римских префектов.
«Вырезанная надпись и центральный мотив указывают на то, что кольцо использовалось для штамповки булл (глиняных печатей) с официальными знаками отличия, хотя римляне обычно предпочитали использовать для них воск, а не глину», — объясняет ученый Тильман в The Federalist.
Анализ кольца показывает, что его изготовил кузнец из Иерусалима. По мнению Тильмана, его скромный дизайн и отсутствие драгоценных камней наводят на мысль о том, что первоначально он использовался кем-то под именем, похожим на имя римского губернатора, или чиновником низкого уровня, действующим от имени Пилата, а не самим префектом.
Другие считают, что для высокопоставленного римского префекта было бы очень необычно использовать греческий язык для административной надписи.
«Независимо от того, как понимать кольцо Пилата, исторические свидетельства о римском префекте по имени Понтий Пилат являются существенными, — комментирует Натан Штайнмайер. — В конце концов, доказательства существования Пилата более весомы, чем у большинства губернаторов провинций первого века, даже без кольца Пилата».