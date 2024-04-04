«Кольцо Понтия Пилата» вызвало сомнение у историков: могло принадлежать другому чиновнику

Другие эксперты выразили сомнения в подлинности кольца. Они отмечают, что надпись также может быть интерпретирована как два отдельных слова, «ПИ» и «ЛАТО», которые могут относиться к другим лицам или понятиям, не связанным с Понтием Пилатом. Они также утверждают, что дизайн и мастерство изготовления кольца не соответствуют кольцам римских префектов.