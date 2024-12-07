Кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли

«Раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна (год на Сатурне длится 30 земных лет), происходит исчезновение колец Сатурна. Дело в том, что мы (наблюдатели на Земле) оказываемся в той же плоскости, что и кольца этой планеты. И мы их видим тогда с ребра, а кольца очень тонкие — это порядка 30 метров толщины. При этом расстояние от Земли до Сатурна более миллиарда километров, поэтому, по сути, для нас они исчезнут, даже если наблюдать в самый большой телескоп. Полное исчезновение колец произойдет весной и осенью 2025 года, в другое время в будущем году они будут видны очень тонкой полоской. Это редкое событие — один раз в 15 лет, когда наша знаменитая окольцованная планета окажется без своих колец», — сказал Короткий.