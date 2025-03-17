Кого в английском языке называют диванной картошкой?

Идиома «сouch potato» (устойчивый оборот речи, смысл которого нельзя понять по значению слов в нем — прим. ред.) появилась в английском языке благодаря дружеской беседе. Спустя годы она настолько вошла в речь носителей языка, что заняла отдельное место в Оксфордском словаре. Кого имеют в виду англоговорящие люди, называя «диванной картошкой», читайте в справке aif.ru.
Что значит «диванная картошка» в английском языке?
Выражение «сouch potato» состоит из двух слов: «couch» — диван, кушетка, «potato» — картофелина, картошка. Обычно так называют человека, который любит бесполезно проводить время дома на диване, бездельничать и лениться. Однако в зависимости от контекста так можно назвать не бездельника, а просто домоседа. Например, в Кембриджском словаре приведен такой пример: «After a long week, I just want to be a couch potato and relax», что значит «После долгой недели я просто хочу побыть домоседом и расслабиться».
Как появилось выражение «сouch potato» или «диванная картошка»?
По информации из Оксфордского словаря, первое упоминание об этой идиоме датируется 1970 годом, а впервые на широкую аудиторию ее употребило издание Los Angeles Times в 1979 году. В открытых источниках приводят одну и ту же версию появления этого выражения, которая от варианта к варианту обрастает подробностями. Указывают, что так один парень назвал своего приятеля во время звонка по городскому телефону. Трубку взяла сестра и он спросил: «Привет, где там эта диванная картошка?», подразумевая, что друг снова сидит дома и ничего не делает.
Какой аналог «диванной картошки» есть в русском языке?
В нашей речи есть два варианта, которыми можно описать пребывание дома (на диване). Например, иногда малоподвижных или сильно уставших людей, предпочитающих оставаться дома, называют «овощами». Это сравнение имеет схожий смысл с английской идиомой «couch potato», однако оно далеко не так популярно и не внесено в словари.
Нужно упомянуть и выражение «бить баклуши», которое прочно закрепилось в языке и означает «заниматься чем-то бесполезным, бездельничать, праздно проводить время». Ранее о происхождении выражения и особенностях его употребления aif.ru рассказывала филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова.