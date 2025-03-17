Кого в английском языке называют диванной картошкой?

По информации из Оксфордского словаря, первое упоминание об этой идиоме датируется 1970 годом, а впервые на широкую аудиторию ее употребило издание Los Angeles Times в 1979 году. В открытых источниках приводят одну и ту же версию появления этого выражения, которая от варианта к варианту обрастает подробностями. Указывают, что так один парень назвал своего приятеля во время звонка по городскому телефону. Трубку взяла сестра и он спросил: «Привет, где там эта диванная картошка?», подразумевая, что друг снова сидит дома и ничего не делает.