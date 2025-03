Кого в английском языке называют диванной картошкой?

Выражение «сouch potato» состоит из двух слов: «couch» — диван, кушетка, «potato» — картофелина, картошка. Обычно так называют человека, который любит бесполезно проводить время дома на диване, бездельничать и лениться. Однако в зависимости от контекста так можно назвать не бездельника, а просто домоседа. Например, в Кембриджском словаре приведен такой пример: «After a long week, I just want to be a couch potato and relax», что значит «После долгой недели я просто хочу побыть домоседом и расслабиться».