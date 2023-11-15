Кого и в каких случаях могут уволить за пост в социальных сетях. Примеры

Этой осень в Тюменской области в одной из школ города Ишим уволили учителя школы за откровенные фотографии в социальных сетях. Девушка работала педагогом-организатором, а параллельно, как она пояснила, была моделью. Как поясняется, причиной скандала стали снимки, на которых Анастасия Шумилова курит кальян в коротких шортах, а также ее старые фото из соцсетей, где она отдыхает на пляже или обнимается с подругой.

Таких примеров в последнее время много, под пристальным вниманием социальные сети педагогов, чиновников, полицейских, врачей. РБК Life выяснил у экспертов, имеет ли право начальник влиять на публикации сотрудника в соцсетях. И в каких случаях могут последовать законные меры со стороны руководства.

На вопросы редакции ответили адвокат, партнер Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Оксана Петровская и руководитель юридической компании «Эклекс» Артем Швайка.

Что говорит Трудовой кодекс

В Трудовом кодексе нашей страны нет статей, позволяющих работодателю регулировать частную жизнь сотрудников, в том числе в социальных сетях.

При этом требования к поведению в социальных сетях могут быть вполне законными, если у работодателя введены соответствующие локальные акты и работник с ними был ознакомлен. В противном случае, если таких локальных актов нет, то уволить его не за что, рассказала редакции Оксана Петровская.

Зачастую работодатели или коллеги, желающие избавиться от сотрудника, используют подобный способ давления — определение поведения в социальных сетях как аморального или вредного для репутации конкретной организации или компании. И вот по этому поводу в статье 81 Трудового кодекса предусмотрено, что работодатель вправе уволить работника в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, пояснил юрист Артем Швайка.

«При этом определение понятия “аморальный поступок” законодатель не уточнил, что оставляет последующую оценку поступка крайне субъективной. Соответственно, если работника образовательной организации пытаются уволить на основании данного пункта, то необходимо привлечь независимых экспертов, которые определят, может ли поступок работника определяться как аморальный. На результаты экспертного заключения можно будет ссылаться в суде, настаивая на компенсации морального вреда и возмещении убытков, связанных с незаконным увольнением или отстранением от занимаемой должности», — подчеркнул Швайка.

Пример: в 2019 году на всю страну прогремел случай с преподавателем русского языка и литературы одной из барнаульских школ Татьяной Кувшинниковой. Она была вынуждена уволиться из учебного заведения, якобы по «собственному желанию», из-за фотографии в купальном костюме по время зимнего закаливания. После этого свою помощь в поиске работы ей предложил, в том числе, Министр образования Алтайского края. В итоге после этого девушка устроилась в институт повышения квалификации педагогов.

Сейчас в ее профиле в социальной сети «ВКонтакте» по-прежнему много снимков в купальнике: во время катаний на сапах и зимнего закаливания. Есть фотографии творческих работ в живописи. В статусе аккаунта указано, что Кувшинникова «художник».

Кто обязан отчитываться о своих публикациях

Есть категории работников, которые обязаны отчитываться работодателю о своей деятельности в социальных сетях в силу требований закона. Например, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие.

«Деятельность госслужащих в сети Интернет регулируется статьей 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”, а муниципальных — статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”. Эти категории работников обязаны сообщать обо всех аккаунтах в социальных сетях при поступлении на службу за 3 календарных года, предшествующие году поступления. Также они отчитываются о своей активности в Интернете ежегодно», — пояснила адвокат Петровская.

Не только отчитываться, но и «вести» себя определенным образом такие сотрудники обязаны в соответствии с Рекомендациями по соблюдению норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям, прописанных Минтруда России. Им надо осознанно и ответственно относиться к информации, публикуемой в Сети.

Пример: в 2020 году за фотографию на фоне тел умерших в морге майор полиции, начальник уголовного розыска московского ОВД Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная лейтенант Татьяна Пурышева были уволены со службы. Горнеев и Пурышева уволены «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В тот же год чиновника Энгельсского района Саратовской области уволили за комментарий о «скулящих» рожающих. Женщина оставила комментарий под постом о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 15 лет. «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны», — написала она.

Что может считаться аморальным действием

Юристы подчеркивают, что сами работники должны понимать, что профессия накладывает определенные ограничения. Например, фотографии с пляжа в купальнике как аморальное действие рассматриваться не могут, а вот публикация снимков эротического характера — может, и это необходимо учитывать.

«Если есть такая потребность в публикации фотографий, то необходимо обеспечить приватность их просмотра, к примеру, открыв их исключительно для небольшой категории лично знакомых взрослых людей. В этом случае утечка фотографий в сеть уже может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь, с поиском виновного в данной утечке и привлечения его к ответственности», — пояснил Артем Швайка.

Можно ли вернуться на прежнее место после подобного увольнения