Когнитивный ученый: Обезьяны быстро распознают змей благодаря чешуе

По мнению Каваи, это может быть связано с эволюцией зрительной системы предков приматов, направленной на распознавание чешуи, характерной для змей. Исследования показывают, что змеи представляют собой одну из самых значительных угроз для человека, вызывая около 94 000 смертей в год, в отличие от менее 15 смертей от укусов акул.