Когнитивный ученый: Обезьяны быстро распознают змей благодаря чешуе

В ходе исследования, проведенного когнитивным ученым Нобуюки Каваи из Университета Нагоя в Японии, было обнаружено, что обезьяны, подобно людям, обладают врожденной способностью мгновенно распознавать змей.
В эксперименте участвовали три японских макаки (Macaca fuscata), которые никогда не сталкивались с настоящими змеями, а видели только изображения этих пресмыкающихся. Результаты показали, что обезьяны инстинктивно больше реагировали на изображения змей по сравнению с изображениями саламандр в игре на идентификацию с вознаграждением.
Интересно, что когда изображения саламандр были изменены так, чтобы они выглядели как змеи, обезьяны реагировали на них так же быстро, как и на изображения змей. Таким образом, чешуйчатая кожа оказалась ключевым элементом в визуальном восприятии змей.
Ранее мы показали, что люди и приматы могут быстро распознавать змей, но важный визуальный элемент оставался незамеченным.
Ранее учёные установили, что люди и приматы способны быстро распознавать змей. Однако, по словам Каваи, оставался незамеченным важный визуальный элемент. Он добавил, что приматы не проявляли быстрой реакции на саламандр, не меняющих свой внешний вид.
Предыдущие исследования показывают, что как взрослые, так и дети быстрее реагируют на изогнутые тела змей, лишённые конечностей, по сравнению с другими визуальными стимулами. Змеиная кожа, по-видимому, является ещё одним важным индикатором потенциальной опасности.
По мнению Каваи, это может быть связано с эволюцией зрительной системы предков приматов, направленной на распознавание чешуи, характерной для змей. Исследования показывают, что змеи представляют собой одну из самых значительных угроз для человека, вызывая около 94 000 смертей в год, в отличие от менее 15 смертей от укусов акул.
Способность своевременно замечать змей остаётся критически важной для выживания нашего вида. Интересно, что даже семимесячные младенцы демонстрируют реакцию на изображения змей, несмотря на отсутствие предыдущего опыта взаимодействия с этими животными.
Исследователи планируют изучить возможность повторения этих результатов на людях, основываясь на предположении о сходстве организации мозга у людей и приматов.
Эти результаты подтверждают теорию о том, что змеи оказали значительное влияние на визуальную систему приматов, улучшив их способность распознавать потенциально опасных животных.