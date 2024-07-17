Когда заканчивается срок годности уходовой косметики

На баночке сыворотки почти истёк указанный срок годности, а вдруг её все равно можно использовать? Она же такая дорогая! Из пяти лет отведенного для средства времени осталось еще 3 месяца, точно ли с кремом все в порядке? Доктор Брюс Брод, дерматолог в Системе здравоохранения Университета Пенсильвании, объяснил The New York Times, как правильно читать срок годности и какой косметикой можно пользоваться, а какой точно не стоит.