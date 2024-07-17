Когда заканчивается срок годности уходовой косметики

Увлажняющий крем, сыворотка и другие виды косметики портятся со временем, а просроченное средство может навредить коже. Эксперт объясняет, как правильно определить срок годности уходовой косметики.
На баночке сыворотки почти истёк указанный срок годности, а вдруг её все равно можно использовать? Она же такая дорогая! Из пяти лет отведенного для средства времени осталось еще 3 месяца, точно ли с кремом все в порядке? Доктор Брюс Брод, дерматолог в Системе здравоохранения Университета Пенсильвании, объяснил The New York Times, как правильно читать срок годности и какой косметикой можно пользоваться, а какой точно не стоит.
Открытые косметические средства распадаются на составляющие вещества, а еще там могут завестись бактерии. Если вы берете крем из баночки пальцами, даже вымытыми, грибок или бактерии останутся внутри и начнут размножаться. А во влажной среде (то есть в любой ванной комнате) это будет происходить еще активнее.
Если нанести такое средство на кожу, может появиться зуд, раздражение, начаться инфекция кожи или глаз, особенно, если речь идет о скрабе с абразивным компонентом. В таком случае вы буквально будете втирать себе в кожу вредоносные вещества и микроорганизмы.
Чтобы защитить здоровье потребителя, в состав косметики добавляют консерванты, но со временем они могут потерять эффективность, особенно, если хранить продукт во влажной среде или на солнце. А любая натуральная косметика без консервантов — настоящий рай для бактерий, — отмечает доктор Брод.
Еще одна проблема — ингредиенты косметических средств могут распадаться из-за воздействия воздуха. Например, витамин С легко окисляется, а гиалуроновая кислота постепенно концентрируется, если продукт подсыхает и в нем становится меньше воды, поэтому средства с этими компонентами желательно использовать в течение года.
Иногда окисление или распад ингредиентов неопасен для кожи, просто средство становится бесполезным. Например, солнцезащитный крем или средства от прыщей, у которых истек срок годности, не окажут никакого эффекта.
А средства с эфирными или древесными маслами, которые слишком долго стояли на открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами, могут стать очень вредными и вызвать контактный дерматит.
Как понять, что средство безопасно?
«Самый надежный способ убедиться, что ваше средство можно применять — отправить его в лабораторию,» — шутит Энн Чапас, член Американской академии дерматологии. Но, поскольку у большинства из нас такой возможности нет, можно попробовать ориентироваться на другие признаки.
Если обнаружены такие изменения, то продукт нельзя использовать:
- водная эмульсия — капли жидкости, выступившие на поверхности
- изменения цвета или текстуры (крем подсох, стал неоднородным)
- плохой (или просто необычный) запах — верный признак того, что в средстве завелись бактерии
Если вы открыли средство с длительным сроком годности, то врачи советуют записать этот день на баночке, потому что запомнить дату начала использования каждого крема или лосьона точно не удастся.
В среднем, все косметические средства пригодны к использованию от полугода до года, хотя, если речь идет о средствах для глаз, срок будет еще меньше, — резюмирует доктор Чапас.
И, конечно, главное правило — если у вас есть хоть малейшее подозрение, что с продуктом что-то не так, лучше его выбросить. Иногда это жалко делать, но любая инфекция может обойтись дороже любой косметики, а на заботе о себе лучше не экономить.
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Георгий Мазуркевич