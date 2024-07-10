Когда выйдет новый мультфильм про Шрека?

Актер Эдди Мерфи, который во всех мультфильмах озвучивал Осла, подтвердил, что пятый фильм о приключениях Шрека запущен в производство. По предварительной информации, в этой серии будет, в частности, рассказана история о том, как огр Шрек поселился на том самом болоте. Но встретятся зрители и с Ослом, а также с Фионой и с Котом в сапогах, правда, окончательного подтверждения, что Кэмерон Диас и Антонио Бандерас согласились вернуться к озвучке этих персонажей, пока нет.