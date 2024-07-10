Когда выйдет новый мультфильм про Шрека?

Анимационная сага про Шрека и его друзей уже больше 20 лет радует детей и взрослых. У героев мультфильма есть персональные звезды на «Аллее славы» в Голливуде, премия «Оскар» и множество других наград. Первые 4 фильма франшизы заработали более 3 миллиардов долларов, а зрителей больше всего интересует, когда выйдет «Шрек-5». Об этом — в справке aif.ru.
Кто такой Шрек и почему он так популярен?
Для тех, кто почему-то не в курсе, — это зеленый огр, иными словами — великан-людоед. Он спокойно жил в собственном болоте, уединенно и тихо. Но однажды его одиночество прерывают сказочные герои — три поросенка, Пиноккио, Пряничный человечек и другие. Злобный лорд Форкуад выгнал их из родного королевства, и кроме как на болота — идти некуда.
Шрек, не желающий мириться с вторжением, идет к Форкуаду, а тот обещает вернуть болото, но взамен великан должен вызволить из плена красавицу-принцессу Фиону. В помощники к угрюмому Шреку навязывается болтливый Осёл, а дворец, в котором томится Фиона, охраняет огнедышащий дракон. Точнее, дракониха. Во время опасного приключения Шрек влюбляется в Фиону, а та оказывается вовсе не принцессой…
Но давайте без спойлеров. Смотрите сами. Главное, что этот мультфильм разрывает привычные сказочные шаблоны. Шрек — не принц, не волшебник, не рыцарь, он персонаж, которого все привыкли воспринимать как злодея. Но, оказывается, ворчливый великан, который доброго слова никому не скажет, способен на хорошие поступки, на верную дружбу и на настоящую любовь.
Какие награды есть у мультфильма?
«Шрек» — первый анимационный фильм, который разрушил миф, что мультипликация может привлечь лишь детей. Его можно смотреть всей семьей, и никому точно не будет скучно. Огромный зрительский интерес принес кучу наград: первая часть получила «Оскар» как лучший анимационный фильм, взяла премию BAFTA за лучший адаптивный сценарий, была номинирована на «Золотой глобус» как лучший фильм (комедия или мюзикл). В 2020 году его выбрали для сохранения в Национальном реестре фильмов США.
Остальные фильмы саги были номинированы на «Оскар» (дважды), «Золотой глобус», «Золотую пальмовую ветвь», премию Британской киноакадемии, а также на премии «Жорж» и «Сатурн». Но до наград дело не дошло.
Сколько всего мультфильмов во вселенной Шрека?
Сейчас в классической саге четыре полнометражных анимационных фильма: «Шрек-1» (2001), «Шрек-2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). В этих фильмах история Шрека и Фионы рассказывается в хронологической последовательности, от знакомства к свадьбе и появлению маленьких огров.
Во вселенную входят также короткометражки — «Караоке-вечеринка Шрека на болоте» (2001), «Шрек: Медовый месяц» (2003), «Кумир Тридевятого Королевства» (2004), рождественский выпуск «Шрек мороз, зелёный нос» (2007) и три спецвыпуска к Хэллоуину «Шрек: Страшилки» (2010) и «Шрек: Триллер» (2011), «Захватывающие рассказы Шрека» (2012).
Также у мультфильма есть спин-офф, где главным героем выступает друг Шрека, — это полнометражки «Кот в сапогах» (2011) и «Кот в сапогах. Последнее желание» (2022), короткометражка «Кот в сапогах: Три дьяволёнка» (2012) и мультипликационный сериал — «Приключения Кота в сапогах» (2015−2018).
Также выпущено более 10 компьютерных игр о приключениях героев мультфильмов.
Когда ждать премьеру фильма «Шрек-5»?
Актер Эдди Мерфи, который во всех мультфильмах озвучивал Осла, подтвердил, что пятый фильм о приключениях Шрека запущен в производство. По предварительной информации, в этой серии будет, в частности, рассказана история о том, как огр Шрек поселился на том самом болоте. Но встретятся зрители и с Ослом, а также с Фионой и с Котом в сапогах, правда, окончательного подтверждения, что Кэмерон Диас и Антонио Бандерас согласились вернуться к озвучке этих персонажей, пока нет.
Известно также, что в работе над пятой частью «Шрека» активное участие принимает Nеtflix, а потому премьера, скорее всего, будет не в кино, а на стриминговой платформе. И планируется выход фильма уже в 2025 году.
Источники: https://collider.com https://screenrant.com