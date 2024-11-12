Когда выдают водительские права и как их получить в 16 лет

Согласно статье 12.7 «Кодекса РФ об административных правонарушениях», управление транспортным средством без водительского удостоверения влечет наложение штрафа в размере от 5−15 тысяч рублей. Если подобное повторится, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, либо могут быть назначены обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.