Когда выдают водительские права и как их получить в 16 лет

Иметь водительские права при себе должен каждый водитель. Они подтверждают право управлять автомобилем, мотоциклом или грузовиком массой до 12 тонн. Однако не все категории прав можно получить в 16 лет.
Рассказываем, какие категории водительского удостоверения бывают и со скольки лет можно получить права.
С какого возраста можно получить водительское удостоверение
Согласно постановлению правительства «О допуске к управлению транспортными средствами», обучаемому в автошколе должно быть не менее 16 лет. При этом он имеет право получить водительское удостоверение следующих категорий:
- M — мопеды и легкие мотоциклы;
- A1 — мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических кантиметров и мощностью до 11 киловатт-час.
На категорию B и подкатегорию В1 «Легковые автомобили, трициклы и квадрициклы» и C, подкатегорию С1 «Грузовые автомобили тяжелее 3,5 т, грузовики массой 3,5—7,5 т», к экзамену допустят только с 17 лет, а при сданном экзамене права выдадут только с 18 лет.
Если лицу, обучаемому в автошколе, нет 18 лет, до экзамена его допустят только с письменного согласия родителей.
Что нужно для получения водительского удостоверения
После прохождения обучения ученик должен сдать внутренний экзамен школы на теоретическое знание ПДД и практическое управление транспортным средством. В случае успешной сдачи автошкола выдает свидетельство о прохождении обучения.
Затем необходимо сдать экзамен в ГИБДД. Для этого нужно оплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей, затем сдать:
- теоретическую часть экзамена, состоящую из 20 вопросов о правилах ПДД. Сделать это необходимо в течение 20 минут;
- практическую часть, то есть вождение.
В случае неудачи сдавать экзамен в ГИБДД можно сколько угодно раз.
Что будет, если управлять транспортным средством без удостоверения
Согласно статье 12.7 «Кодекса РФ об административных правонарушениях», управление транспортным средством без водительского удостоверения влечет наложение штрафа в размере от 5−15 тысяч рублей. Если подобное повторится, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, либо могут быть назначены обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Исключением из этих правил является учебная езда.
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