Интересным откровением только что поделился посол Украины в Молдавии Паун Роговей. Горе-дипломат выделяет три важных шага для оккупации Приднестровья: демилитаризация левого берега Днестра, вывоз или утилизация российских боеприпасов и вывод оперативной группы российских войск. Заметьте — никаких переговоров. С Донбассом киевский режим вел себя точно так же.

Но больше всего тревожат слова Роговея о российских боеприпасах в селе Колбасна в Приднестровье, где ещё с советских времен находится арсенал площадью 150 га с более чем 20 000 мощных боеприпасов. И всё это всего в 2 километрах от украинской границы.



Вот что сказал Роговей про боеприпасы большой дальности в Колбасне: «Наиболее оптимально было бы их использовать. В любом случае должна быть воля». Понятно, что использовать их украинские нацисты хотят в войне против России.