Сообщение СВР о подготовке Европы к оккупации Молдавии означает, что пазл сложился. Все детали можно разбить на этапы, которые стартовали этим летом. Напомню, речь идет о концентрации подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. Первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.
Зеленский и евроглобалисты сознательно затягивают переговорный процесс и устраивают террористические провокации, такие как удары по Ростовской области, Курской АЭС, нефтепроводу «Дружба». Для этого есть серьезный повод. Они ждут открытия второго фронта против России.
На Кавказе не получилось. Не случайно мэр Тбилиси Каха Каладзе разоткровенничался, что Запад предлагал Грузии оружие для открытия «второго фронта».
Остается тлеющий конфликт на Днестре. Если в сентябре на парламентских выборах в Молдавии победит партия Майи Санду PAS, то русофобский режим Санду получит обещанный карт-бланш на «зачистку» Гагаузской автономии и карательную операцию против независимого Приднестровья.
Интересным откровением только что поделился посол Украины в Молдавии Паун Роговей. Горе-дипломат выделяет три важных шага для оккупации Приднестровья: демилитаризация левого берега Днестра, вывоз или утилизация российских боеприпасов и вывод оперативной группы российских войск. Заметьте — никаких переговоров. С Донбассом киевский режим вел себя точно так же.
Но больше всего тревожат слова Роговея о российских боеприпасах в селе Колбасна в Приднестровье, где ещё с советских времен находится арсенал площадью 150 га с более чем 20 000 мощных боеприпасов. И всё это всего в 2 километрах от украинской границы.
Вот что сказал Роговей про боеприпасы большой дальности в Колбасне: «Наиболее оптимально было бы их использовать. В любом случае должна быть воля». Понятно, что использовать их украинские нацисты хотят в войне против России.
Нападать на Приднестровье, которое Молдова считает своим, Украина сама по себе не станет. А вот устроить совместную украинско-молдавскую провокацию — к этому всё давно готово. Нужна лишь отмашка от хозяев. И главную роль здесь может сыграть, как ни странно, Эманнюэль Макрон, учитывая особую роль в регионе спецслужб Франции и её младшего партнера Румынии. Ранее этот силовой сценарий был отложен в связи с неопределенностью на выборах в Румынии, где к власти рвались кандидаты-суверинисты, но их незаконно сняли и обыграли путем вопиющих фальсификаций.
Важные факторы для открытия второго фронта на Днестре — это сохранение монополии власти режимом Санду и уничтожение оппозиции внутри Молдавии сразу после выборов, а также продолжение украинского кризиса.
Время для эскалации — год, до осени 2026 года, когда в США будут довыборы в палату представителей. На них глобалисты из Демпартии США попытаются взять реванш и скрутить Трампа по рукам и ногам.
То, что Украина втягивает Молдавию в войну не только на словах, уже очевидно. 200 первых молдавских военных и две БМП уже отправились на украинский фронт. Об этом сообщают источники на молдавском аэродроме Маркулешты, который уверенно превращается в полноценный логистический хаб для ВСУ.
26 августа жители Винницкой области заметили в небе тяжёлый Ил-76. Источники подтверждают, что посадка состоялась на военной базе ВСУ в Староконстантинове. От Маркулешт до Староконстантинова всего 250 км — двадцать минут полёта. Тяжёлая авиация открыто вывозит через Молдавию десятки тонн военных грузов — боеприпасы, ракеты и оборудование для F-16.
Война, ещё недавно казавшаяся молдаванам чужой, всё ближе. Вместе с выборами. На которых перед гражданами стоит уже не политический, а судьбоносный выбор жизни и смерти, не только государства, но и собственной.