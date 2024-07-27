Суперлуние — красивое явление. Его можно наблюдать несколько раз в году. Во время Суперлуны спутник Земли становится визуально чуть ярче и больше.
Что такое суперлуние?
Термин не имеет отношения к науке, он скорее астрологический. Суперлуние — явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем. Перигей — это момент, когда Луна и Земля находятся наиболее близко друг к другу.
Когда суперлуние в сентябре 2024 года?
В 2024 году Суперлуна будет наблюдаться 18 сентября. За таким состоянием Луны можно наблюдать всю ночь при ясной погоде. Можно воспользоваться телескопом или биноклем, тогда получится во всех подробностях рассмотреть кратеры земного спутника.
Но для того чтобы просто полюбоваться Луной, никакие приспособления не понадобятся. Кстати, чтобы сделать эффектные фотографии явления, тоже специальная техника не понадобится: в суперлуние шикарные снимки получаются даже на смартфон.