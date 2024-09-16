Когда солнечное затмение в 2025 году

Первое затмение произойдет 29 марта. Оно будет частным и начнется в 13:57 по московскому времени. В западной части России его будет видно. Наблюдать за природным явлением можно будет в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, Архангельске и Пскове. А вот жители Москвы, к сожалению, не смогут увидеть, как тень наползает на Солнце.