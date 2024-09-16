Когда солнечное затмение в 2025 году

Солнечное затмение — ежегодное природное явление. Оно происходит, когда Луна становится на одну линию с Землей и Солнцем и находится между ними. То есть Луна закрывает полностью или частично Солнце. Как правило, солнечные затмения совпадают с новолунием.
Когда будет солнечное затмение в 2025 году?
Обычно солнечных затмений в году может быть от двух до пяти. В 1935 году было пять солнечных затмений. Следующий раз такое явление повторится в 2206 году.
Солнечное затмение может быть полным, частным и кольцеобразным. Если Луна перекрывает видимый диск Солнца целиком, то это и называется полным затмением. Но чаще тень Луны оказывается гораздо меньше в диаметре, и вокруг нее пробивается ободок яркого солнечного света. Тогда затмение по-научному называется кольцеобразным.
Частное затмение — это частичное перекрытие солнечного диска. Как правило, тень луны падает с одного бока и получается как бы полумесяц, только солнечный.
Когда и где смотреть солнечное затмение в 2025 году?
Первое затмение произойдет 29 марта. Оно будет частным и начнется в 13:57 по московскому времени. В западной части России его будет видно. Наблюдать за природным явлением можно будет в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, Архангельске и Пскове. А вот жители Москвы, к сожалению, не смогут увидеть, как тень наползает на Солнце.
21 сентября 2025 года случится второе солнечное затмение. Оно также будет частным, начнется в 22:53 по московскому времени, но жители России его вообще не увидят. Наблюдать за ним можно будет, только находясь в Новой Зеландии, Антарктиде или на островах Тихого океана.