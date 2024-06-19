Когда смотреть звездопад Ориониды в 2024 году?

Метеорный поток наиболее активен с 26 сентября по 22 ноября. Пика достигнет он 21 октября. Наблюдать за звездопадом лучше в предрассветные часы. Запаситесь терпением, ведь чтобы только привыкнуть к темноте, вашим глазам понадобиться порядка 20 минут. А потом обратите внимание на белые росчерки, которые появляются и гаснут в течение от нескольких секунд до одной минуты — это и есть звездопад Орионид.