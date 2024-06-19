Когда смотреть звездопад Ориониды в 2024 году?

Полюбоваться на звездопады можно фактически круглый год. Не всегда для этого нужно иметь телескоп, многие знаменитые звездопады очень яркие и их итак будет видно. Например, звездопад Орионид.
Почему звездопад Ориониды так называется?
Звездопад Ориониды — сильнейший метеорный поток. Его радиант — точка, из которой визуально выходит метеорный поток — находится в созвездии Орион, к северу от яркой звезды Бетельгейзе. Именно поэтому у метеорного потока такое название.
Скорость потока достигает 66 километров в секунду. На небе они оставляют ярко-белый цвет.
Состоят метеоры изо льда и пыли, которые оставляет кометой 1Р/Галлея. Это та самая комета, которые во-первых, видно невооруженным глазом, а во вторых ее можно увидеть дважды за жизнь человека: она совершает оборот за 75−76 лет. В ближайшее время, когда ее можно будет увидеть — 2061 год.
Когда можно увидеть звездопад Орионид?
Метеорный поток наиболее активен с 26 сентября по 22 ноября. Пика достигнет он 21 октября. Наблюдать за звездопадом лучше в предрассветные часы. Запаситесь терпением, ведь чтобы только привыкнуть к темноте, вашим глазам понадобиться порядка 20 минут. А потом обратите внимание на белые росчерки, которые появляются и гаснут в течение от нескольких секунд до одной минуты — это и есть звездопад Орионид.