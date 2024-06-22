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Когда смотреть звездопад Леониды в 2024 году?

Метеорный поток Леониды можно увидеть невооруженным глазом.

Источник: CSIRO/A. Cherne

Звездопад Леониды можно разглядеть невооруженным глазом. Это яркое и необычное явление повторяется из года в год.

Почему звездопад Леониды так называется?

Метеоры «вылетают» из радианта, который находится в созвездии Льва. Поэтому и название звездопад получил соответствующее. Родительским телом Леонид является комета Темпеля-Туттля. Самой комете нужно 33 года, чтобы сделать оборот вокруг Солнца.

Комета была открыта в 1865 году. Астрономы заметили, что в середине ноября каждого года бывают метеоритные бури и дожди. Кстати, следующий такой шторм ожидается в начале 2031 года.

А вот звездопад можно будет увидеть уже осенью 2024 года. Поток движется со скоростью 71 километр в час и за собой оставляет зелено-голубой шлейф, который сохраняется до пяти минут. Метеорный поток пройдет с 3 ноября по 2 декабря. Пик приходится на 17—18 ноября. Наблюдать за звездопадом лучше ближе к утру.

Поток будет исходить из восточной части неба. Обратите внимание на Большую Медведицу и посмотрите чуть правее и ниже. Метеорный поток может быть желтым, оранжевым или зеленым.

Наблюдать за звездами лучше не в городе, потому что там нет яркого ночного освещения. Смотреть на звездопад лучше невооруженным глазом, потому что прибор ваше поле зрения просто ограничит.