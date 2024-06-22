Когда смотреть звездопад Леониды в 2024 году?

А вот звездопад можно будет увидеть уже осенью 2024 года. Поток движется со скоростью 71 километр в час и за собой оставляет зелено-голубой шлейф, который сохраняется до пяти минут. Метеорный поток пройдет с 3 ноября по 2 декабря. Пик приходится на 17—18 ноября . Наблюдать за звездопадом лучше ближе к утру.