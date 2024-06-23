Когда смотреть звездопад Геминиды в 2024 году?

Геминды — поток метеоритов, образованный не из частиц кометы, а из осколков астероида (3200) Фаэтон. Этот астероид диаметром в 6 километров проходит орбиту за полтора года. За ним тянется след из осколков. Хвоста из газа и пыли у него нет, поэтому Фаэтон — не комета.