Когда смотреть звездопад Геминиды в 2024 году?

Геминиды — это еще один звездопад. Его можно наблюдать в конце каждого года. Это яркое и красивое зрелище.
Почему звездопад Геминиды так называется?
Геминды — поток метеоритов, образованный не из частиц кометы, а из осколков астероида (3200) Фаэтон. Этот астероид диаметром в 6 километров проходит орбиту за полтора года. За ним тянется след из осколков. Хвоста из газа и пыли у него нет, поэтому Фаэтон — не комета.
Радиант звездопада находится в созвездии Близнецы (Gemini), поэтому и название у потока соответствующее. Кстати, этот звездопад очень яркий и затмевает собой летний звездопад Персеиды. Метеоры Геминиды яркие и белые. Скорость их порядка 35 километров в секунду, но следов на небе они почти не оставляют.
Это звездопад из созвездия Близнецы. Метеорный поток-гигант превосходит по количеству звезд все метеорные потоки. Уточняется, что Геминиды действуют ежегодно с конца ноября до 20-х чисел декабря с максимумом в ночь на 14 декабря.
Когда будет звездопад Геминиды в 2024 году?
В 2024 году пик активности потока приходится в ночь на 14 декабря. После полуночи можно начинать их поиск. К 2 часам ночи по московскому времени поток достигнет пика и его радиант будет высоко в небе.