Когда семья вместе, и сердце на месте. Опрос ВФокусе Mail.ru

Среди опрошенных 57% состоят в браке на данный момент, 18% никогда не были женаты или замужем, 15% — разведены, а 7% — потеряли супруга/супругу. Исследование также показало, что среди тех, кто состоял в браке, каждый десятый абсолютно согласен с утверждением, что «Семья, которую вы создали — идеальная», а 54% скорее согласны, чем не согласны с этим утверждением. При этом около 30% либо скорее не согласны (23%), либо абсолютно не согласны (4%) с тем, что семья, которую они создали, является идеальной.