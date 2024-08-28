Когда самый короткий день и самая длинная ночь в 2024 году

21 декабря 2024 году в северных широтах наступит День зимнего солнцестояния. В Южном полушарии был 20 июня 2024 года. Интересно, что если бы у Земли не было наклона, то Солнце всегда светило бы на экватор и у нас не было бы солнцестояний. Времен года, кстати, тоже бы не было. Но ось вращения нашей Земли наклонена под углом 23,5 градуса, поэтому эти дни и смена времен года есть.