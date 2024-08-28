Когда самый короткий день и самая длинная ночь в 2024 году

Самый короткий день в году называется Днем зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние происходит в одном из полушарий, когда оно максимально отклоняется от Солнца и получает меньше солнечного света. Поэтому день становится коротким, а ночь — длинной.
Когда день зимнего солнцестояния в 2024 году?
21 декабря 2024 году в северных широтах наступит День зимнего солнцестояния. В Южном полушарии был 20 июня 2024 года. Интересно, что если бы у Земли не было наклона, то Солнце всегда светило бы на экватор и у нас не было бы солнцестояний. Времен года, кстати, тоже бы не было. Но ось вращения нашей Земли наклонена под углом 23,5 градуса, поэтому эти дни и смена времен года есть.
Сам термин «солнцестояние» появился из-за того, что в течение нескольких дней путь Солнца по небу не меняется и есть ощущение того, что небесное светило буквально стоит на месте. За полярным кругом солнца не будет видно очень долго — там наступит полярная ночь.
Зимой в День солнцестояния восточные славяне отмечали Коляду: юноши и девушки пели песни и получали угощения. После принятия христианства веселье получило название Сочельник.
Источник: https://tass.ru