В каких случаях россияне могут не платить курортный сбор

Ранее сообщалось, что власти предложили распространить туристический сбор на все регионы России с 2025 года.
Как сообщает эксперт турагентства изданию Газета.Ru, определенные группы граждан будут освобождены от налога, включая людей с льготами, посетителей, приехавших на курорт для лечения, ветеранов Великой Отечественной войны и лауреатов государственных премий. Кроме того, туристы, сопровождающие инвалидов первой группы, также могут не платить сбор.
Другие категории отдыхающий тоже могут избежать налога, если выберут определенные объекты размещения. Например, в различных регионах, включая Краснодарский край, собственники гостевых домов не требуют оплаты сбора, так как на их деятельность закон еще не распространяется. Также освобождаются от него и туристы, снимающие жилье самостоятельно, и посетители, приехавшие к своим родственникам.
Курортный сбор помогает развивать индустрию туризма в регионах. За последний год Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края собрали 1,5 млрд рублей благодаря курортному сбору.
Напомним, что за каждый день пребывания туристы обязаны внести дополнительный взнос, известный как туристический сбор, который обычно составляет не более 100 рублей с человека за сутки.
Автор: Елизавета Чеботарева