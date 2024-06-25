В каких случаях россияне могут не платить курортный сбор

Другие категории отдыхающий тоже могут избежать налога, если выберут определенные объекты размещения. Например, в различных регионах, включая Краснодарский край, собственники гостевых домов не требуют оплаты сбора, так как на их деятельность закон еще не распространяется. Также освобождаются от него и туристы, снимающие жилье самостоятельно, и посетители, приехавшие к своим родственникам.