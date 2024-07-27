Когда родительские субботы в 2025 году

После смерти православных христиан поминают на 3, 9 и 40 день. Кроме того, Церковь установила особые дни для поминовения усопших. В православном календаре их несколько, и они именуются «родительскими субботами». Как правило, они действительно выпадают на первый выходной, но в отдельных случаях приходятся и на другие дни недели. При этом на родительские субботы молятся не только за упокоение душ родных и близких, но и всех умерших христиан.
Родительские субботы в 2025 году выпадают на следующие даты:
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля.
- Суббота 2-й седмицы Великого поста — 15 марта.
- Суббота 3-й седмицы Великого поста — 22 марта.
- Суббота 4-й седмицы Великого поста — 29 марта.
- Радоница — 29 апреля.
- Поминовение усопших воинов — 9 мая.
- Троицкая родительская суббота — 7 июня.
- Димитриевская родительская суббота — 1 ноября.
Кроме того, 9 февраля поминают всех усопших, пострадавших за веру (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), а 30 октября — Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении (не причисленных к лику святых, но ставших жертвами репрессий в советские годы).
Как правильно поминать умерших?
По традиции на родительскую субботу верующие приходят в храм: ставят свечки за упокой (для этого есть специальный столик с крестом и подсвечником, расположенный в левой стороне храма), пишут имена усопших в поминальных записках и просят у Бога отпустить их грехи и спасти душу на богослужениях. В эти дни в православных храмах проходят особые заупокойные службы.
Также принято посещать кладбища, чтобы поддерживать могилки в чистоте и порядке. Если умерший вам очень дорог и есть потребность почтить его память, то необязательно ждать родительской субботы. Помолиться за любимого человека можно в любое время.
Источник: azbyka.ru