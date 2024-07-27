Когда родительские субботы в 2025 году

После смерти православных христиан поминают на 3, 9 и 40 день. Кроме того, Церковь установила особые дни для поминовения усопших. В православном календаре их несколько, и они именуются «родительскими субботами». Как правило, они действительно выпадают на первый выходной, но в отдельных случаях приходятся и на другие дни недели. При этом на родительские субботы молятся не только за упокоение душ родных и близких, но и всех умерших христиан.