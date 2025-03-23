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Как в апреле 2025 будут выплачиваться детские пособия

Единые пособия, а также иные ежемесячные выплаты на детей от российского Соцфонда в апреле 2025 года будут фактически разделены. Перечисления придут дважды для семей, получающих выплаты на банковские карты.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В начале апреля придут «мартовские» выплаты, а ближе к концу месяца перечислят положенные выплаты за апрель. С 1 апреля произойдет ожидаемая индексация социальных пенсий, в том числе для детей-инвалидов, «по потере кормильца», оставшимся без родителей.

Как пишет портал «Детские пособия», первые выплаты стоит ожидать 3 апреля на:

  • единое пособие на детей от 0 до 17 лет,
  • беременным при ранней постановке на учёт,
  • по уходу за ребенком (до 1,5 для неработающего родителя),
  • «путинские» выплаты;

4 апреля будут перечислены выплаты на детей до 3 лет из материнского капитала.

8 апреля трудоустроенные граждане получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Как подчеркивает портал, выплаты на счет или карту будут производиться в течение всего дня.