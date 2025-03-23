Как в апреле 2025 будут выплачиваться детские пособия

В начале апреля придут «мартовские» выплаты, а ближе к концу месяца перечислят положенные выплаты за апрель. С 1 апреля произойдет ожидаемая индексация социальных пенсий, в том числе для детей-инвалидов, «по потере кормильца», оставшимся без родителей.
Как пишет портал «Детские пособия», первые выплаты стоит ожидать 3 апреля на:
- единое пособие на детей от 0 до 17 лет,
- беременным при ранней постановке на учёт,
- по уходу за ребенком (до 1,5 для неработающего родителя),
- «путинские» выплаты;
4 апреля будут перечислены выплаты на детей до 3 лет из материнского капитала.
8 апреля трудоустроенные граждане получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Как подчеркивает портал, выплаты на счет или карту будут производиться в течение всего дня.