Когда правильно идти в солярий — до бассейна или после?

Отправляясь в бассейн, многие хотят совместить этот поход с походом в солярий. Солярий — это наиболее доступный вид, чтобы получить загар, не посещая пляжа. А еще в солярии есть возможность получить более ровный загар и в любое устраивающее время. Кроме того, большинство фитнес-клубов имеют свою студию загара.
Можно ли ходить перед солярием в бассейн?
Нет, кожа должна быть сухой. Вытереться насухо полотенцем — не работает. Микроскопические капли могут остаться и в солярии они будут притягивать ультрафиолетовые лучи. Все это может обернуться ожогами на теле, которые негативно скажутся на коже и доставят болезненные неприятности.
Можно ли ходить в бассейн после солярия?
Тоже нет, потому что бассейны достаточно серьезно хлорируют. Высокое содержание хлорки отрицательно сказывается на состоянии кожи. То есть, если пойти после солярия в бассейн, то на коже может появиться сыпь, раздражение и покраснение.
Как совмещать бассейн с солярием?
Никак. 3 часа до посещения солярия и 3 часа после в бассейн идти нельзя. Лучше разнесите эти процедуры по времени, чтобы наслаждаться и плаванием, и кожей с ровным, красивым загаром.
Как правильно загорать в солярии?
Дерматолог Ольга Саперова рассказала РИАМО, что первый сеанс в солярии не должен превышать трёх-пяти минут, иначе есть риск сгореть.
Посещать солярий не рекомендуется чаще трех раз в неделю, а еще важно закрывать грудь, глаза, волосы, татуировки и родинки.
«Смывайте косметику. Не только с лица, но с тела (косметические крема, лосьоны, дезодоранты). Некоторая косметика под действием ультрафиолета может вызвать появление пигментных пятен», — уточнила Сапёрова.