Когда правильно идти в солярий — до бассейна или после?

Отправляясь в бассейн, многие хотят совместить этот поход с походом в солярий. Солярий — это наиболее доступный вид, чтобы получить загар, не посещая пляжа. А еще в солярии есть возможность получить более ровный загар и в любое устраивающее время. Кроме того, большинство фитнес-клубов имеют свою студию загара.