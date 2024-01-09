Когда полнолуние в январе 2024 года?

Ясная и морозная погода в январе в средней полосе России позволит любителям астрономии наблюдать в небе красивые явления: в их числе полнолуние, звездопад и яркая звезда Венера, находящаяся рядом с Луной.

Когда будет полнолуние в январе 2024 года?

Первое в этом году полнолуние будет 25 января. Его, кстати, называют Волчьей Луной. Название происходит от американцев и европейцем, которые в январе часто слышали по ночам волчий вой.

Как влияет полнолуние на человека?

Было проведено множество исследований, но прямой связи между ухудшением или улучшением самочувствия во время полнолуния не выявилось.

Исследователи из Швейцарии привлекли 33 волонтеров, которым во время сна делали электроэнцефалограммы (ЭЭГ) мозга. В итоге им удалось найти установить, что в полнолуние сон хуже: короче на двадцать минут, время засыпания, наоборот, увеличилось на пять минут. Длительность глубокого медленного дельта-сна снизилась на тридцать процентов.

Но ученые из других стран не смогли воспроизвести этот результат. Также считается, что 33 человека — слишком мало. Исследователи собрали данные от сотни человек о влиянии полнолуния на сон. В итоге связь не была подтверждена.

Какие еще астрономические явления ожидаются в январе?

Январь оказался богат на события. Например, сегодня, 9 января, рядом с Луной окажешься Меркурий. Наблюдать его можно без телескопа и бинокля, а сама планета расположится в созвездии Змееносца.

11 января наступит новолуние, а 12 января Меркурий откажется максимально удален от Солнца. После захода светила, это позволит идеально наблюдать за планетой, которую будет очень хорошо видно.

14 января рядом с Луной пройдёт Сатурн, а 18 января Юпитер. Но эти явления уже лучше наблюдать в телескоп.