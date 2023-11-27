Когда полицейский имеет право проверить паспорт. Список ситуаций и причин

Многие сталкивались хотя бы один раз в своей жизни с проверкой документов сотрудниками полиции. Процедура не очень приятная, но и сопротивляться проверке документов надо лишь в том случае, если правоохранители нарушают закон. РБК Life выяснил у экспертов, когда полицейский имеет право проверить паспорт.

В каких случаях это законно

Сотрудники полиции имеют право провести проверку документов в нескольких случаях, все они перечислены в п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»:

документы проверяют, если есть основания подозревать данного человека в совершении преступления;

«Например, если человек со следами крови на одежде, с ножом в руке идет по улице», — привел очевидный пример председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.

полицейские подойдут для проверки документов, если человек похож на разыскиваемого по ориентировке преступника;

«Вдруг он тоже высокий блондин в черном пуховике и голубых джинсах, с красным рюкзаком», — добавил адвокат.

документы спросят при административном правонарушении — например, человек перешел дорогу в неположенном месте или распивал спиртные напитки в общественном месте.

Как должен вести себя представитель полиции

Полицейский должен проявлять вежливость и тактичность, не грубить, обращаться к гражданину на «вы», не руководствоваться личной неприязнью при проверке документов, пояснил в беседе Филатов.

«Полицейский обязан представиться, то есть назвать свои фамилию, имя, отчество, специальное звание, должность. Если он этого не сделает сам, гражданин имеет право потребовать от сотрудника полиции представиться. Кроме того, правоохранитель должен объяснить причину проверки документов и уточнить, задержан ли человек или это просто проверка документов для удостоверения его личности».

Можно ли не показывать паспорт полицейскому?

Если человек ничего не нарушает и оснований для его задержания нет, то можно ответить полицейскому, что документов с собой нет, сообщил адвокат Александр Иванов.

«Ходить с паспортом в России люди не обязаны. Кроме того, гражданин имеет право не передавать личные документы на руки полицейскому. Требование отдать паспорт полицейскому нарушает статью 19.17 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП). Вы можете лишь показать свой паспорт сотруднику полиции, чтобы он убедился в вашей личности, наличии регистрации по месту жительства».

Помимо отказа передавать в руки паспорт, гражданин имеет право не отдавать сотруднику полиции мобильный телефон, не показывать содержимое переписок, подписки на сообщества в социальных сетях и так далее, уточнил Иванов.

«Это личная информация гражданина, и если в его отношении не проводятся следственно-оперативные действия, он имеет полное право не давать полицейским свой мобильный телефон».

Кто еще имеет право проверить документы

Правом проверки документов, помимо сотрудников полиции, наделены и сотрудники Росгвардии. Однако список оснований для проверки документов росгвардейцами отличается, пояснил эксперт:

если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске;

при наличии оснований для возбуждения дела об административном правонарушении;

при наличии оснований для задержания, в том числе за нарушение комендантского часа, если он действует на данной территории.

«Как и в случае с полицейскими, гражданин имеет право потребовать от сотрудников или военнослужащих Росгвардии представиться, пояснить причины вашей остановки и проверки документов», — добавил Иванов.