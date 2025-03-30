Когда по новому закону о тишине будет запрещено шуметь

Есть ли в России единый закон о тишине? Какие штрафы полагаются, если шуметь по ночам?
Отвечает директор АНО «Центр развития законодательства» Александр Котов:
— Новый закон, который сейчас рассматривается в Госдуме и может быть принят уже в этом году, ограничивает время проведения шумных строительных работ с 9:00 до 19:00 в будние дни. Соседи, которые делают ремонт, также обязаны будут прекратить шумные мероприятия с 13:00 до 15:00. Кроме того, под ночным временем будет пониматься период с 23:00 до 7:00, в это время шуметь также будет нельзя. Также закон введет в КоАП РФ единые нормы о мерах наказания. При первом нарушении физлица могут получить штраф до 2 тыс. руб., юрлица — до 50 тыс. руб. При повторном штрафы вырастут до 5 и 100 тыс. руб. соответственно.
Фиксацией и профилактикой нарушений депутаты предлагают заниматься даже самим жильцам. Уполномоченного можно будет выбрать из числа собственников или представителей управляющей компании.
Пока закон рассматривается в Госдуме, нормы тишины определяются на региональном уровне. Например, в Москве тишину и покой граждан регулирует закон № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Жителям столицы запрещено шуметь с 23:00 до 7:00. Ремонтные работы нельзя проводить с 19:00 до 9:00, а также в праздничные и выходные дни. В Самарской области режим тишины начинается в 22:00 и длится до 8:00, а в летнее время этот период сокращается на один час — с 23:00 до 8:00. Для жителей Красноярского края период тишины длится с 22:00 до 9:00, в воскресенье запрещаются любые ремонтные работы. В Екатеринбурге, Свердловской области, Алтайском крае и Крыму режим затишья длится с 22:00 до 8:00. В Татарстане этот период составляет с 22:00 до 6:00.
Как определяют уровень шума?
Нормы шума устанавливаются в соответствии с СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В дневное время допускается уровень шума до 40 децибел (дБ), что соответствует обычному голосу. В ночное время уровень шума не должен превышать 30 дБ, то есть голос лучше понижать.
При этом шум подразделяется на два типа: эквивалентный и максимальный. Под эквивалентным понимается постоянный уровень шума, под максимальным — периоды наивысшего уровня звука.
Поэтому любой громкий звук в ночное время считается нарушением тишины. Правила распространяются и на ремонтные работы, их нужно проводить как можно тише. В противном случае соседи могут подать жалобу в управляющую компанию или Роспотребнадзор.
Если соседи шумят, определить уровень шума можно с помощью мобильного приложения или портативного шумомера, купить его можно на любом маркетплейсе или в магазине.