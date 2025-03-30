Когда по новому закону о тишине будет запрещено шуметь

— Новый закон, который сейчас рассматривается в Госдуме и может быть принят уже в этом году, ограничивает время проведения шумных строительных работ с 9:00 до 19:00 в будние дни. Соседи, которые делают ремонт, также обязаны будут прекратить шумные мероприятия с 13:00 до 15:00. Кроме того, под ночным временем будет пониматься период с 23:00 до 7:00, в это время шуметь также будет нельзя. Также закон введет в КоАП РФ единые нормы о мерах наказания. При первом нарушении физлица могут получить штраф до 2 тыс. руб., юрлица — до 50 тыс. руб. При повторном штрафы вырастут до 5 и 100 тыс. руб. соответственно.