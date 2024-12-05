Когда пенсионеры могут не платить за капремонт

У пожилых людей есть законное право получить льготу на оплату капремонта многоквартирного дома. Но по факту может получиться так, что платить все равно придется. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин объяснил, в чем подвох субсидии за капремонт.
Пенсионеры-собственники жилья получают льготу на оплату счетов за капремонт при достижении определенного возраста. Для 70-летних людей освобождение от оплаты предоставляется на 50%, а для 80-летних — на 100%, уточняет эксперт. Но это не значит, что человек вообще не заплатит за капремонт ни копейки.
«Ко мне периодически обращаются 80-летние пенсионеры, которые удивлены тем, что им приходится платить за капремонт, — говорит Крохин. — Здесь принцип такой: система льгот распространяется только на социальную норму. Если, например, у пенсионера есть стометровая квартира в Москве и он одинокий, то соцнорма составит 33 кв. м общей площади жилья. Именно эта жилплощадь и будет попадать под льготу. Если проживают и другие члены семьи, то под льготу попадают только 18 кв. м. С остальной площади плата за капремонт будет начисляться в обычном порядке. Это хитрая оговорка, на которую мало кто обращает внимание. А на самом деле выходит, что абсолютных льгот, которые позволили бы компенсировать начисление за капремонт полностью, попросту нет».