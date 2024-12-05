Когда пенсионеры могут не платить за капремонт

«Ко мне периодически обращаются 80-летние пенсионеры, которые удивлены тем, что им приходится платить за капремонт, — говорит Крохин. — Здесь принцип такой: система льгот распространяется только на социальную норму. Если, например, у пенсионера есть стометровая квартира в Москве и он одинокий, то соцнорма составит 33 кв. м общей площади жилья. Именно эта жилплощадь и будет попадать под льготу. Если проживают и другие члены семьи, то под льготу попадают только 18 кв. м. С остальной площади плата за капремонт будет начисляться в обычном порядке. Это хитрая оговорка, на которую мало кто обращает внимание. А на самом деле выходит, что абсолютных льгот, которые позволили бы компенсировать начисление за капремонт полностью, попросту нет».