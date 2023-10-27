Когда отмечают День психолога в России: дата и история

В 2023 году в России появился новый профессиональный праздник — День психолога. При этом в стране на неофициальном уровне этих специалистов поздравляют уже более 20 лет. РБК Life рассказывает, когда отмечают День психолога и сколько человек работают в сфере ментального здоровья.

Когда отмечают День психолога

В России День психолога ежегодно отмечают 22 ноября. В 2023 году дата выпадает на среду.

С 2023 года День психолога — официальный профессиональный праздник в России.

История праздника

Всемирного дня психолога не существует. На базе ООН с 1992 года 10 октября проводят Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) [1]. Однако его цель не чествование психологов как специалистов, а повышение осведомленности о проблемах психического здоровья.

В США в некоторых штатах 27 мая отмечают День психологии (Psychology Day), а 14 июля — Национальный день признательности психологам (National Psychologist Appreciation Day) [2], [3].

В России неофициальный профессиональный праздник психологов отмечали с 2000 года. Дату 22 ноября выбрали в день учреждения Российского психологического общества в 1994 году.

А 10 октября 2023 года правительство России официально утвердило 22 ноября Днем психолога. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин [4].

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