14:30 (мск), источник: РБК Life

Когда отмечают День психолога в России: дата и история

В 2023 году он стал официальным профессиональным праздником.

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Источник: РИА "Новости"

В 2023 году в России появился новый профессиональный праздник — День психолога. При этом в стране на неофициальном уровне этих специалистов поздравляют уже более 20 лет. РБК Life рассказывает, когда отмечают День психолога и сколько человек работают в сфере ментального здоровья.

Когда отмечают День психолога

В России День психолога ежегодно отмечают 22 ноября. В 2023 году дата выпадает на среду.

С 2023 года День психолога — официальный профессиональный праздник в России.

История праздника

Всемирного дня психолога не существует. На базе ООН с 1992 года 10 октября проводят Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) [1]. Однако его цель не чествование психологов как специалистов, а повышение осведомленности о проблемах психического здоровья.

В США в некоторых штатах 27 мая отмечают День психологии (Psychology Day), а 14 июля — Национальный день признательности психологам (National Psychologist Appreciation Day) [2], [3].

В России неофициальный профессиональный праздник психологов отмечали с 2000 года. Дату 22 ноября выбрали в день учреждения Российского психологического общества в 1994 году.

А 10 октября 2023 года правительство России официально утвердило 22 ноября Днем психолога. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин [4].

Интересные факты

  • Психолог — это специалист по психологии с высшим профильным образованием, который помогает решать исследовательские задачи и оказывает психологическую помощь. Основной инструмент специалистов — беседа. Психологи (в общем случае) не являются медицинскими работниками, не могут выписывать лекарства и ставить медицинские диагнозы [5].
  • По данным правительства России, в стране более 7 млн человек работают в сфере оказания услуг психологической помощи.
  • Существует около 63 отраслей психологии: общая психология, судебная, правовая, детская, социальная и многие другие [6].
  • По данным hh.ru на октябрь 2023 года, в Москве актуальны более 5,5 тыс. вакансий «психолог» [7]. Большинству работодателей требуется психолог на полную занятость и полный рабочий день.
  • В последние годы набирает популярность работа с психологом на онлайн-платформах (Ясно, Zigmund. Online, AIBY и другие). В среднем индивидуальная сессия стоит около 3 тыс. руб.
  • По данным Бюро статистики труда США, общая занятость психологов в стране с 2022 по 2032 год вырастет на 6% [8]. Основная причина в том, что все больше людей обращаются к психологам за помощью в решении проблем.

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