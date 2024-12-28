Когда нужно убирать елку, чтобы спастись от злых духов

Многие из нас уже поставили и нарядили елку к Новому году, а убирать ее планируют сразу после праздников. Однако есть люди, у которых праздничное красивое дерево стоит до февраля и даже до марта. Как пишет The Mirror, это может быть чревато негативными последствиями.
Это поверье уходит корнями в многовековую традицию. Согласно ему, если вы будете держать елку в доме после определённой даты, то можете навлечь на себя злых духов или неудачу. Это связано с христианской традицией, известной как «Двенадцатая ночь», которая восходит к IV веку.
Вы, вероятно, знакомы с 12 днями Рождества, которые отмечают период между рождением Иисуса и прибытием трёх волхвов. Они начинаются 25 декабря и заканчиваются 6 января — в праздник Богоявления. Однако 12 ночь выпадает на 5 января.
Исторически сложилось, что именно в 12-ю ночь нужно убирать украшения.
Согласно другому поверью, рождественская ель может принести неудачу из-за того, что когда-то считалось, что вечнозеленые растения могут отгонять ведьм, злых духов и призраков.
Однако, если вы суеверны, и искусственную, и живую ель лучше всего убрать до 5 января.
Ранее глава Рослесхоза рассказал, как выбрать новогоднюю елку.