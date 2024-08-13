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Когда нужно обновлять СНИЛС и как это сделать

В некоторых случаях человеку приходится менять СНИЛС. При каких обстоятельствах это нужно делать, рассказали специалисты.

Источник: ТАСС

Эксперты портала «Объясняем. РФ» сообщили, что обновлять СНИЛС нужно после смены фамилии, имени и/или отчества. Данные в документе должны соответствовать информации в паспорте.

Чтобы обновить СНИЛС, понадобятся заявление, паспорт, а также документ, на основании которого были изменены данные (например, свидетельство о браке).

Внести изменения в СНИЛС можно тремя способами:

— в СФР или МФЦ по месту жительства;
— через работодателя;
— на сайте СФР с помощью профиля на портале госуслуг.

На обновление уйдет до пяти дней. При этом номер СНИЛС останется прежним. Соцфонд только актуализирует личные данные человека в своей системе. Зеленые пластиковые карточки больше не выдают, поэтому он получит уведомление о регистрации с новой фамилией.

Ранее эксперты рассказали, что нужно делать при утере СНИЛС.

Айгуль Сабитова