Когда нужно обновлять СНИЛС и как это сделать

Эксперты портала «Объясняем. РФ» сообщили, что обновлять СНИЛС нужно после смены фамилии, имени и/или отчества. Данные в документе должны соответствовать информации в паспорте.
Чтобы обновить СНИЛС, понадобятся заявление, паспорт, а также документ, на основании которого были изменены данные (например, свидетельство о браке).
Внести изменения в СНИЛС можно тремя способами:
— в СФР или МФЦ по месту жительства;
— через работодателя;
— на сайте СФР с помощью профиля на портале госуслуг.
На обновление уйдет до пяти дней. При этом номер СНИЛС останется прежним. Соцфонд только актуализирует личные данные человека в своей системе. Зеленые пластиковые карточки больше не выдают, поэтому он получит уведомление о регистрации с новой фамилией.
Ранее эксперты рассказали, что нужно делать при утере СНИЛС.
Айгуль Сабитова