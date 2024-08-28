Когда нужна справка о несудимости, и как ее получить

Полностью он называется «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». Документ показывает не только наличие или отсутствие судимости, но и чем закончилось уголовное преследование, если его начинали. Также в справке указывают, была ли снята судимость при ее наличии, пишет «Объясняем. РФ».
Когда нужна справка:
- при трудоустройстве (на некоторые работы не берут с судимостью — например, с ней не стать медицинским или социальным работником, педагогом, полицейским, госслужащим);
- при оформлении опеки и попечительства (от будущих родителей требуют подтвердить, что у них нет непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления и уголовного преследования по некоторым статьям);
- при получении студенческой или рабочей визы, при оформлении разрешения на проживание или работу за границей, если это требуется по правилам страны;
- при оформлении охотничьего билета или разрешения на ношение и хранение оружия.
Где можно получить справку:
- на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи (в личный кабинет после обработки заявки придет справка с электронной подписью, такой документ равнозначен бумажному);
- в отделении МВД;
- в МФЦ;
- в консульстве или посольстве РФ за рубежом.
Документ выдают бесплатно. Исключения составляют случаи, когда нужна справка с апостилем для предоставления за границей. За такую придется заплатить госпошлину — 2 500 рублей.
Бумажную и электронную справку делают до 30 дней. Для проставления апостиля может понадобиться еще 5 рабочих дней.
Какие документы нужны:
- паспорт РФ или сканы его страниц с фото, регистрацией, данными о воинской обязанности и семейном положении при подаче заявления онлайн (иностранцам нужно еще разрешение на временное проживание или вид на жительство, а при необходимости — заверенный нотариусом перевод документов на иностранном языке либо сканы этих документов);
- нотариальная доверенность на ваше имя или ее электронная версия, если справка оформляется на другого человека.
Сколько действует справка?
Справка сама по себе бессрочная. Однако организации обычно просят предоставить выданную не ранее, чем три месяца назад.
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