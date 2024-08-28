Когда нужна справка о несудимости, и как ее получить

Полностью он называется «Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». Документ показывает не только наличие или отсутствие судимости, но и чем закончилось уголовное преследование, если его начинали. Также в справке указывают, была ли снята судимость при ее наличии, пишет «Объясняем. РФ».