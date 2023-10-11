Когда начнется ретроградный Меркурий в декабре 2023 года?

Ретроградный Меркурий настолько вошёл в нашу жизнь, что стал уже частью не только многочисленных шуток, но и вполне серьёзных оправданий для людей. Если что-то не получилось сделать вовремя — во всём виноват «небесный ретроград».

В 2023 году нас ждёт ещё один период ретроградного Меркурия. Давайте разбираться, что это и как такие периоды влияют на нашу жизнь.

Что значит ретроградный Меркурий?

Начнём с основ. Ретроградный — значит тот, что движется в противоположную от основного направления сторону. То есть как бы «пятится назад». Но планета не может поменять траекторию и «пойти» назад. На самом деле, происходит оптическая иллюзия, ведь все планеты в Солнечной системе всегда движутся в одну сторону вокруг Солнца.

Но скорость у планет разная. Например, наша Земля то обгоняет другие планеты, то отстаёт. Астрономам на фоне звёзд представляется, что планеты, опережающие Землю, движутся в обратную сторону.

«Такие периоды бывают 3 раза в год, с интервалом в 3−4 месяца и длятся по 3−3,5 недели. Вообще, ретроградности подвержены все планеты, но Меркурий — из-за своей короткой орбиты — обгоняет Землю чаще. Поэтому и говорят так много именно про него», — пояснил астролог Павел Максимов.

Когда следующий период ретроградного Меркурия?

Следующий период нас ждёт с 13 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.

Как ретроградный Меркурий влияет на человека?

Как говорят астрологи, в этот период всё замедляется. Лучше отложить все важные начинания на более позднее время. То есть не стоит в эти две недели открывать бизнес, заключать брак или совершать крупные финансовые сделки.

Но психологи утверждают, что не так важно влияние планеты на вас, как ваше собственное отношение к этому вопросу.

Влияет ли ретроградный Меркурий на здоровье?

Естественно, зная о наступающем ретроградном Меркурии, некоторые особенно впечатлительные люди могут начать искать в себе симптомы несуществующих болезней и жаловаться на ухудшение здоровья.