Когда начнется ретроградный Меркурий в декабре 2023 года?
Еще один период, который многие считают опасным, на этот раз продлится 18 дней.
Еще один период, который многие считают опасным, на этот раз продлится 18 дней.
Ретроградный Меркурий настолько вошёл в нашу жизнь, что стал уже частью не только многочисленных шуток, но и вполне серьёзных оправданий для людей. Если что-то не получилось сделать вовремя — во всём виноват «небесный ретроград».
В 2023 году нас ждёт ещё один период ретроградного Меркурия. Давайте разбираться, что это и как такие периоды влияют на нашу жизнь.
Начнём с основ. Ретроградный — значит тот, что движется в противоположную от основного направления сторону. То есть как бы «пятится назад». Но планета не может поменять траекторию и «пойти» назад. На самом деле, происходит оптическая иллюзия, ведь все планеты в Солнечной системе всегда движутся в одну сторону вокруг Солнца.
Но скорость у планет разная. Например, наша Земля то обгоняет другие планеты, то отстаёт. Астрономам на фоне звёзд представляется, что планеты, опережающие Землю, движутся в обратную сторону.
«Такие периоды бывают 3 раза в год, с интервалом в 3−4 месяца и длятся по 3−3,5 недели. Вообще, ретроградности подвержены все планеты, но Меркурий — из-за своей короткой орбиты — обгоняет Землю чаще. Поэтому и говорят так много именно про него», — пояснил астролог Павел Максимов.
Следующий период нас ждёт с 13 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.
Как говорят астрологи, в этот период всё замедляется. Лучше отложить все важные начинания на более позднее время. То есть не стоит в эти две недели открывать бизнес, заключать брак или совершать крупные финансовые сделки.
Но психологи утверждают, что не так важно влияние планеты на вас, как ваше собственное отношение к этому вопросу.
Естественно, зная о наступающем ретроградном Меркурии, некоторые особенно впечатлительные люди могут начать искать в себе симптомы несуществующих болезней и жаловаться на ухудшение здоровья.
Напрямую исследованиями не доказано влияние положения планет на состояние здоровья человека. Поэтому доктора рекомендуют ориентироваться всё-таки по самочувствию и посещать врачей согласно намеченному ранее плану, а не по звёздному графику.