Когда начинать платить за ЖКУ

— По закону квартира считается переданной жильцу после введения дома в эксплуатацию и подписания акта приёмки-передачи, сопровождающегося выдачей ключей, — отметил адвокат Александр Зорин. — Если ключей от квартиры новосёл не получил и не подписывал акт, ни о каком выставлении счёта за ЖКУ речи быть не может.