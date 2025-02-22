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Когда начинать платить за ЖКУ

Нужно ли платить за ЖКУ, если еще не заселился в новый дом?

Источник: Аргументы и факты

— По закону квартира считается переданной жильцу после введения дома в эксплуатацию и подписания акта приёмки-передачи, сопровождающегося выдачей ключей, — отметил адвокат Александр Зорин. — Если ключей от квартиры новосёл не получил и не подписывал акт, ни о каком выставлении счёта за ЖКУ речи быть не может.

Пока квартира не передана жильцу, ответственность за неё и за траты электроэнергии и прочих ресурсов несёт компания-застройщик как организация, отвечающая за содержание объекта, подчёркивает эксперт. Требование оплачивать «коммуналку» в вашем случае незаконно. Можно жаловаться в Роспотребнадзор, органы жилищного надзора и прокуратуру.