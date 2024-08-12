Когда можно стричься и красить волосы в сентябре 2024 года

«Сохранить здоровье волос осенью помогут правильный уход, интенсивное питание и увлажнение. Вы, наверное, обращали внимание, что осенью выпадает гораздо больше волос, поэтому нужно укреплять корни. Усильте уход за волосами укрепляющими масками, бальзамами. Обратите внимание, для решения разных задач существуют отдельные серии продуктов, которые делятся по типу волос (для кудрявых, для окрашенных и так далее) и по сезону. Например, летние серии защищают от агрессивного солнца. Не забывайте и об общем состоянии организма — осенний авитаминоз обязательно отразится на состоянии волос. Позаботьтесь, чтобы в вашем рационе было достаточно таких витаминов, как А, Е, селен, йод, калий», — советует эксперт.