Когда можно стричься и красить волосы в сентябре 2024 года

Советы по уходу за волосами осенью
Вместе с осенней хандрой тускнеют и наши волосы — теряют блеск и объем. На их здоровье сказываются частые перепады температуры и влажности, после летней жары волосы могут стать более ломкими и сухими. О правилах осеннего ухода за волосами Aif.ru рассказывает стилист, куафёр Зося Лавник.
«Сохранить здоровье волос осенью помогут правильный уход, интенсивное питание и увлажнение. Вы, наверное, обращали внимание, что осенью выпадает гораздо больше волос, поэтому нужно укреплять корни. Усильте уход за волосами укрепляющими масками, бальзамами. Обратите внимание, для решения разных задач существуют отдельные серии продуктов, которые делятся по типу волос (для кудрявых, для окрашенных и так далее) и по сезону. Например, летние серии защищают от агрессивного солнца. Не забывайте и об общем состоянии организма — осенний авитаминоз обязательно отразится на состоянии волос. Позаботьтесь, чтобы в вашем рационе было достаточно таких витаминов, как А, Е, селен, йод, калий», — советует эксперт.
«Осенью заканчивается период отпусков и темп жизни возвращается в свой обычный быстрый ритм. Сэкономят ваше время и принесут пользу волосам специальные несмываемые средства по уходу. Они создают защитный барьер на поверхности волос, покрывая их невидимой пленкой. Несмываемый уход защищает от перепадов температуры, помогает от пересушивания при использовании фена и стайлинговых инструментов, увлажняет и питает волосы, облегчает расчесывание и придает блеск, предупреждает возникновение статистического электричества, помогает сохранить цвет от вымывания. Достаточно нанести небольшое количество средства на чистые, слегка влажные волосы», — объясняет стилист.
Когда стричь волосы в сентябре по лунному календарю
Улучшить состояние волос можно, выбрав подходящий день для стрижки и покраски в соответствии с фазами луны. Благоприятные и неблагоприятные дни стрижки и покраски волос в сентябре 2024 года по лунному календарю.
Благоприятные дни для стрижки волос: 2, 6, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 29.
- для быстрого роста волос: 6,13, 14, 15, 16.
- для укрепления волос: 2, 22, 23, 29.
- для привлечения денег: 6,16, 22, 23.
Неблагоприятные дня для стрижки: 11, 17, 25.
Для покраски волос благоприятные дни: 13, 14, 19, 20, 24,29.
Укрепляющие и оздоровительные маски для волос благоприятные дни: 2, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22.
Для завивки волос благоприятные дни: 2, 14, 15, 19, 23, 24, 30.
Источник: my-calend.ru