Когда можно ставить елку и когда ее нужно убирать

Выбирая место для дерева, нужно исходить из размеров помещения и особенностей интерьера. Желательно, чтобы елка была на видном месте — так вы создадите атмосферу праздника. Нужно поставить деревце подальше от отопительных приборов. Благодаря этому искусственную елку можно будет дольше использовать, а живая дольше останется свежей. Также это защитит от пожара. Еще с точки зрения пожарной безопасности не стоит ставить елку на проходе.