Когда можно ставить елку и когда ее нужно убирать

Чаще всего в преддверии Нового года люди наряжают в своих домах елки. Предлагаем узнать, когда их лучше всего ставить, как наряжать и когда нужно убирать.
Когда ставить елку
Как пишет «Лайфхакер», многое зависит от того, какое дерево вы хотите установить — искусственное или живое. Первые могут стоять в квартире сколько угодно и не требуют особого ухода. Что касается живых елок, они появляются в продаже ближе к концу декабря. Стоит учитывать, что такое дерево может простоять дома примерно две недели.
Также важен вид дерева. Пихты, например, стоят дольше, чем сосны. Если хотите, чтобы живая елка простояла до старого Нового года, покупайте ее не раньше, чем за пару дней до 31 декабря.
Покупать хвойное дерево в кадке лучше всего за 3−5 дней до установки. В течение этого времени елку нужно держать на застекленной лоджии или в другом прохладном месте и только потом заносить в комнату. Иначе она может быстро сбросить иголки из-за резкой смены температуры воздуха.
Куда поставить елку
Выбирая место для дерева, нужно исходить из размеров помещения и особенностей интерьера. Желательно, чтобы елка была на видном месте — так вы создадите атмосферу праздника. Нужно поставить деревце подальше от отопительных приборов. Благодаря этому искусственную елку можно будет дольше использовать, а живая дольше останется свежей. Также это защитит от пожара. Еще с точки зрения пожарной безопасности не стоит ставить елку на проходе.
Если в доме есть маленькие дети или животные, лучше всего разместить дерево на высокой прочной подставке или столе. Также можно соорудить вокруг елки ограждение.
Как украсить елку
При желании можно нарядить елку в определенной тематике. Например, используйте шишки, дольки апельсина и самодельные игрушки из войлока или бумаги в экостиле.
Нужно уделить пристальное внимание электрическим гирляндам — они могут быть небезопасными. Покупайте качественные изделия, которые прошли сертификацию. Каждый раз перед украшением елки разматывайте гирлянду и раскладывайте ее, чтобы убедиться, что изоляция кабеля не повреждена, а все лампочки целы и горят. При необходимости нужно сдать гирлянду в ремонт или заменить на новую.
Когда убирать елку
Здесь однозначного ответа нет. Можно убрать ее, когда появятся желание и время или если натуральное дерево начнет осыпаться.
Кстати, живые елки могут быть опасны. Технолог ранее объясняла, что может попасть в квартиру вместе с ними.