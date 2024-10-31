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Когда можно будет платить налоги и штрафы без комиссии

При оплате в банках штрафов, налогов, а также услуг школ и детсадов приходится платить комиссию. Когда ее отменят?

Источник: Freepik

«Уже с 1 ноября 2024 года отменяется комиссия за переводы в пользу государства, — разъясняет юрист Оксана Бондаревич. — Ранее граждане не раз сетовали на то, что при оплате через банк за школу, детский сад, спортивные секции и другие услуги дополнительного образования с них взимается комиссия. То же самое касалось уплаты налогов и штрафов. Но теперь у людей будет способ сэкономить. Для тех, кому регулярно приходилось вносить эти платежи, годовая выгода может исчисляться тысячами рублей, а возможно, и больше».

Важно, что с 1 ноября банки не будут брать комиссии именно при переводах через систему быстрых платежей (СБП). Это касается и возврата денег по незавершенным переводам.