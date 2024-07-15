Когда Медовый спас в 2024 году?

Также в этот день вспоминают большие победы. Великий князь Андрей Боголюбский в 1164 году взял собой икону Владимирской Богоматери и Святой Крест в поход, где сражался с волжскими булгарами. В тот же день состоялась битва греческого императора Мануила и сарацинов. Согласно преданиям, и от русских, и от греческих воинов исходили огненные лучи, и благодаря святыням Боголюбский и Мануил одержали победы. В память об этих событиях и появился праздник.