Когда Медовый спас в 2024 году?

Медовый спас — церковный праздник, посвященный Спасителю. Полное его название — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
Какие события вспоминают в Медовый спас?
Православный журнал «Фома» сообщает, что еще в IX веке в Константинополе в этот день происходило Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, связанное с большим числом болезней «весьма часто бывавших в августе». В этот день износили Святой Крест из царской сокровищницы, освящали улицы города и предлагали его потом народу для поклонения.
Также в этот день вспоминают большие победы. Великий князь Андрей Боголюбский в 1164 году взял собой икону Владимирской Богоматери и Святой Крест в поход, где сражался с волжскими булгарами. В тот же день состоялась битва греческого императора Мануила и сарацинов. Согласно преданиям, и от русских, и от греческих воинов исходили огненные лучи, и благодаря святыням Боголюбский и Мануил одержали победы. В память об этих событиях и появился праздник.
Почему Медовый спас так называется?
Медовый спас назвали так потому, что мед поспевает как раз к моменту празднества. Свежесобранный мед приносили в храм, освящали, а потом давали попробовать всем желающим, в первую очередь — нуждающимся. Традиционным лакомством в этот день были пряники и блины, естественно, с медом.
В Медовый спас на Руси также было принято угощаться питным медом. Питной мед настаивался от десяти до сорока лет в смоляных бочках, состоял на треть из ягод, а на остальные две трети — из самого меда.
В этот день на Руси освящали новые колодцы, шли крестным ходом на реки и озера, купались сами и купали домашний скот, чтобы не болеть осенью и зимой.
Когда празднуют Медовый спас в 2024 году?
Из года в год Медовый спас празднуют в один и тот же день — 14 августа. Тогда же начинается и самый короткий христианский пост, Успенский. Этот пост предшествует празднику Успения Божией Матери.