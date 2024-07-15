Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда Медовый спас в 2024 году?

Медовый спас — церковный праздник, один из трех Спасов. Все они празднуются летом.

Источник: Unsplash.com

Медовый спас — церковный праздник, посвященный Спасителю. Полное его название — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Какие события вспоминают в Медовый спас?

Православный журнал «Фома» сообщает, что еще в IX веке в Константинополе в этот день происходило Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, связанное с большим числом болезней «весьма часто бывавших в августе». В этот день износили Святой Крест из царской сокровищницы, освящали улицы города и предлагали его потом народу для поклонения.

Также в этот день вспоминают большие победы. Великий князь Андрей Боголюбский в 1164 году взял собой икону Владимирской Богоматери и Святой Крест в поход, где сражался с волжскими булгарами. В тот же день состоялась битва греческого императора Мануила и сарацинов. Согласно преданиям, и от русских, и от греческих воинов исходили огненные лучи, и благодаря святыням Боголюбский и Мануил одержали победы. В память об этих событиях и появился праздник.

Почему Медовый спас так называется?

Медовый спас назвали так потому, что мед поспевает как раз к моменту празднества. Свежесобранный мед приносили в храм, освящали, а потом давали попробовать всем желающим, в первую очередь — нуждающимся. Традиционным лакомством в этот день были пряники и блины, естественно, с медом.

В Медовый спас на Руси также было принято угощаться питным медом. Питной мед настаивался от десяти до сорока лет в смоляных бочках, состоял на треть из ягод, а на остальные две трети — из самого меда.

Второе название Медового спаса — Спас на воде.

В этот день на Руси освящали новые колодцы, шли крестным ходом на реки и озера, купались сами и купали домашний скот, чтобы не болеть осенью и зимой.

Когда празднуют Медовый спас в 2024 году?

Из года в год Медовый спас празднуют в один и тот же день — 14 августа. Тогда же начинается и самый короткий христианский пост, Успенский. Этот пост предшествует празднику Успения Божией Матери.