Когда лунное затмение в 2025 году

Луна будет красной, потому что будет полнолуние. Луна, Земля и Солнце выстроятся в одну линию так, что Земля заблокирует прямые солнечные лучи и закроет Луну тенью. Но солнечные лучи все же будут достигать поверхности Луны, но только преломленные, которые в процессе рассеялись, а часть отразится от Луны, и это были лучи красного спектра.