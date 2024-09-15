Когда лунное затмение в 2025 году

Лунное затмение — довольно простое астрономическое явление. Оно возникает из-за того, что Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и отбрасывает тень на поверхность своего естественного спутника. Каждый год происходит 2−3 лунных затмения.
Какие бывают лунные затмения?
Различают три вида лунных затмений, которые зависят от расположения Земли, Луны и Солнца.
Затмение может быть полутеневым, полным и частичным. Самый слабый вид лунного затмения — полутеневое, когда внешняя часть тени Земли попадает на лунную поверхность. При частичном затмении в тень Земли попадает часть Луны, а при полном — тень Земли закрывает всю поверхность естественного спутника..
В 2025 году будет всего два лунных затмения.
Когда и где смотреть лунное затмение в 2025 году?
Первое лунное затмение произойдет 14 марта 2025 года. Оно будет полным и начнется в 9:54 по московскому времени. наблюдать за ним можно с территории России, а также из большинства стран Европы.
Второе лунное затмение тоже будет полным и пройдет 7 сентября 2025 года. Начнется в 21:08 по московскому времени. Луна окрасится в красный цвет и это явление будет хорошо видно москвичам.
Луна будет красной, потому что будет полнолуние. Луна, Земля и Солнце выстроятся в одну линию так, что Земля заблокирует прямые солнечные лучи и закроет Луну тенью. Но солнечные лучи все же будут достигать поверхности Луны, но только преломленные, которые в процессе рассеялись, а часть отразится от Луны, и это были лучи красного спектра.