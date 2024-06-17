Когда лучше принимать душ — утром или вечером?

О том, как правильно принимать душ, ведется много дискуссий: какая должна быть температура, как часто нужно мыться, какие средства полезны, а какие вредны. Но самый популярный из всех вопросов — это время процедуры: когда лучше мыться, утром или вечером? Портал IFLScience попробовал разобраться в нём с научной точки зрения.
Почему лучше принимать душ утром
Согласно соцопросу в США от 2022 года, 42% взрослых американцев начинают день с принятия душа или ванны. 25% делают это перед сном, а 38% — в неопределенный период после работы. Получается, что тех, кто предпочитает делать это утром — большинство.
Алок Видж, дерматолог из Кливленда, делится: «Я моюсь по утрам, чтобы почувствовать, что проснулся. Пока не вымою лицо, день для меня не начался». У такой утренней подзарядки есть научное обоснование: рутинные процедуры помогают телу поддерживать циркадный ритм, и регулярный душ служит сигналом, что пора проснуться.
Кроме того, есть данные, что, если принимать утренний душ регулярно и в последние полторы минуты делать воду похолоднее, то это на треть снижает число дней, которые человек болеет, улучшает общее самочувствие и энергичность. Конечно, приятного в этом мало, но большинство респондентов, продержавшихся какое-то время, сообщили, что качество их жизни выросло, и они продолжат терпеть холодную воду по утрам.
Помимо укрепления здоровья, есть и более простая причина мыться по утрам: гигиена, или то, как мы ее ощущаем. Гари Голденберг, дерматолог из Нью-Йорка, напоминает, что по ночам тело активнее потеет, и с утра человек может чувствовать себя особенно грязным и липким — хочется все это смыть, прежде чем выходить из дома. Кроме того, по ночам, как напоминает Голденберг, люди не только спят, но и занимаются сексом, а душ после него оставляют на утро.
Почему лучше мыться вечером
Согласно этому же соцопросу, тех, кто моется только вечером, меньше, чем тех, кто делает это утром, к тому же, у вечернего душа есть свои преимущества.
Во-первых, он помогает смыть всю грязь и вредные вещества, с которыми организм повстречался в течение дня, сообщает Видж. Это позволяет лечь в постель чистым, что особенно важно, если после работы вы сходили на тренировку, или просто день выдался физически напряженным. В противном случае, пот и бактерии могут вызвать неприятный запах, сыпь и ухудшить качество кожи.
Если утренний душ бодрит и позволяет проснуться, то вечерний душ, напротив, помогает заснуть. Регулярные вечерние водные процедуры служат таким же маркером для циркадного ритма, и организм понимает, что пора в кровать. Именно поэтому детей часто купают перед сном, чтобы им было проще уснуть.
Клинический психолог Джанет Кеннеди объясняет, что дело не только в этом, но и в температуре воды. Перед сном тело начинает остывать, а, если нагреть его душем, процесс остывания становится сильнее, и это ускоряет засыпание. Она советует мыться не позже, чем за полтора часа до сна.
Другое исследование указывает, что еще лучше на организм действует теплая ванна — 10 минут за час или два до засыпания существенно улучшают качество сна, и помогают быстрее уснуть. Если вы страдаете бессонницей, то вечернюю ванну или душ точно стоит попробовать.
Еще один плюс, о котором пишет Майкл Гарднер, руководитель программы по изучению сна и здоровья в Университете Аризоны, в душе не получится пользоваться смартфоном или смотреть телевизор, и это отличная возможность отдохнуть от потока информации, успокоиться и побыть наедине с собой.
Вердикт
Алок Видж считает, что, если бы на этот вопрос был однозначный ответ, то все бы мылись в одно и то же время. Каждый выбирает свой вариант в зависимости от собственного ритма жизни, рода занятий и самочувствия, хотя, кроме предпочтений есть и объективные факторы.
Например, если у вас длинные волосы и их долго сушить, вы выбираете время для душа так, чтобы они успели высохнуть. А, если вы страдаете от кожных заболеваний или, как уже упоминалось, бессонницы, в вечернем душе гораздо больше пользы, потому что вечером можно не спешить, успеть нанести крема и лосьоны и расслабиться.
Еще одна хорошая новость — свой выбор можно менять, потому что единственный, кто решает, какой ответ правильный — это вы сами. Главное, говорит Видж, чтобы душ помогал вам быть чище и счастливее.
А время от времени стоит и вовсе не размениваться на мелочи, и посвятить себе и водным процедурам целый день. Как устроить спа-день у себя дома, подробно рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич