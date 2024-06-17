Когда лучше принимать душ — утром или вечером?

Помимо укрепления здоровья, есть и более простая причина мыться по утрам: гигиена, или то, как мы ее ощущаем. Гари Голденберг, дерматолог из Нью-Йорка, напоминает, что по ночам тело активнее потеет, и с утра человек может чувствовать себя особенно грязным и липким — хочется все это смыть, прежде чем выходить из дома. Кроме того, по ночам, как напоминает Голденберг, люди не только спят, но и занимаются сексом, а душ после него оставляют на утро.