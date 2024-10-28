Когда и в каком фильме показали первый поцелуй в истории кино?

Сейчас редкий фильм обходится без поцелуя: режиссеры стараются вставлять романтические или страстные сцены даже в мрачные триллеры и экранизации комиксов о супергероях. А ведь на заре кинематографа поцелуй на экране вызвал страшный скандал. Но — обо всем по порядку.
Как назывался первый фильм, где показали поцелуй?
А так и назывался — «Поцелуй». Или, если вспомнить полное название, «Поцелуй Мэй Ирвин и Джона С. Райса в апреле 1896 года». Собственно, в титрах упомянуты и участники кинематографического шедевра.
Мэй Ирвин (настоящее имя Джорджина Мэй Кэмпбелл) — канадская певица, звезда бродвейских и лондонских мюзиклов, одна из самых высокооплачиваемых актрис того времени — получала не менее 2500 долларов в неделю.
Джон С. Райс (настоящее имя Джон С. Хильберг) — американский актер, потомок шведских эмигрантов, выступавший в юности, как цирковой акробат, но впоследствии переключившийся на водевили и мюзиклы.
Немой фильм, вошедший в историю, снял американский кинооператор Уильям Хайзе, автор двух сотен фильмов, ни один из которых не достиг такого уровня популярности, как «Поцелуй».
Почему решили снять именно сцену с поцелуем?
Все началось с мюзикла «Вдова Джонс», который был написан специально для Мэй Ирвин, которая хотела триумфально вернуться из Лондона (где с успехом выступала более 5 лет) в Нью-Йорк.
Сюжет комедии довольно прост — одинокая женщина приезжает в маленький город и называется богатой вдовой Джонс. Хотя на самом деле, никогда не была замужем и с деньгами у нее не густо. Тут же вокруг нее начинают увиваться мошенники всех мастей, с долговыми расписками от несуществующего «мистера Джонса». А брачные аферисты пытаются жениться на «богатой вдовушке». Вроде как гоголевский «Ревизор» наоборот.
В первом акте, незадолго до антракта есть сцена с поцелуем, которая по тем временам считалась верхом откровенности и довольно серьезным нарушением пуританской морали.
Мюзикл стартовал в 1895 году и выдержал более 300 представлений — по этому поводу в театре «Бижу» на Бродвее 21 апреля 1896 года исполнительнице главной роли вручили серебряный флакон с духами и памятный знак. Именно это представление посетил Томас Эдисон, создатель кинетоскопа и владелец студии по производству короткометражных фильмов (впрочем, они в те годы все были такими). После спектакля Эдисон зашел в гримерку звезды и предложил заснять поцелуй для потомков. Мэй Ирвин согласилась и уже на следующий день прямо в антракте актеры отыграли сцену для кино.
Как публика приняла фильм «Поцелуй»?
Получившийся фильм (хронометраж 30 секунд) впервые показали в Канаде 21 июля 1896 года. Сам поцелуй занял не более 2 секунд и был вполне целомудренным, а в остальное время Мэй что-то говорила и хихикала, а Джон приглаживал свои роскошные усы.
Публика неистово требовала повторить, и фильм прокрутили на бис, а потом показали и в третий раз. В зале творилось настоящее столпотворение: все хотели рассмотреть поцелуй в мельчайших деталях, хотя многие были шокированы настолько, что теряли сознание.
Критики приняли ленту в штыки. В New York Times сцену описывали как: «отвратительное зрелище». Также была опубликована рецензия в Бостоне, где прямо говорилось: «Выпас усов Джона Райса на губах Мэй Ирвин неприятен и в натуральную величину на сцене, но увеличенное до гигантских размеров и повторенное трижды, оно становится совершенно непотребным». После этих публикаций фильм подвергся цензуре и во многих городах США полиция прерывала сеансы и выписывала штрафы. В итоге даже Ватикан выразил свое недовольство, а демонстрацию фильма «Поцелуй» запретили в 36 штатах, и он бы канул в безвестность, если бы вскоре после смерти Эдисона Манхэттенский музей современного искусства не выкупил у детей изобретателя все 18 метров кинопленки с запечатленным поцелуем.