Когда и в каком фильме показали первый поцелуй в истории кино?

Критики приняли ленту в штыки. В New York Times сцену описывали как: «отвратительное зрелище». Также была опубликована рецензия в Бостоне, где прямо говорилось: «Выпас усов Джона Райса на губах Мэй Ирвин неприятен и в натуральную величину на сцене, но увеличенное до гигантских размеров и повторенное трижды, оно становится совершенно непотребным». После этих публикаций фильм подвергся цензуре и во многих городах США полиция прерывала сеансы и выписывала штрафы. В итоге даже Ватикан выразил свое недовольство, а демонстрацию фильма «Поцелуй» запретили в 36 штатах, и он бы канул в безвестность, если бы вскоре после смерти Эдисона Манхэттенский музей современного искусства не выкупил у детей изобретателя все 18 метров кинопленки с запечатленным поцелуем.