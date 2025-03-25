Когда и в какое время нужно идти в церковь на Пасху в 2025 году?

Перед посещением пасхальных богослужений верующим рекомендуется подготовиться духовно: соблюдать Великий пост, читать все молитвы на Страстной неделе, а также исповедаться и причаститься. Для исповеди подходят Великий четверг (17 апреля) и Великая суббота (19 апреля). После этого можно приходить к причастию.