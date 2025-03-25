Когда и в какое время нужно идти в церковь на Пасху в 2025 году?

Пасха или Светлое Христово Воскресение — главный праздник христианского мира, символизирующий воскресение Иисуса Христа. В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля.
Как подготовиться к празднику Пасхи?
Перед посещением пасхальных богослужений верующим рекомендуется подготовиться духовно: соблюдать Великий пост, читать все молитвы на Страстной неделе, а также исповедаться и причаститься. Для исповеди подходят Великий четверг (17 апреля) и Великая суббота (19 апреля). После этого можно приходить к причастию.
Перед причастием нужно прочесть каноны Спасителю, Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю. Подробнее о подготовке к причастию мы писали в этой статье.
На Пасху принято приносить в храм куличи и крашеные яйца для освящения. После богослужения верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!». Также принято дарить друг другу освященные яйца.
Когда начинаются богослужения на Пасху?
Пасхальные богослужения начинаются в ночь с Великой Субботы на Воскресение. Традиционно они включают полунощницу, крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию.
Полунощница начинается в субботу, 19 апреля, около 23:30. В полночь (воскресенье, 20 апреля), начинается Крестный ход, а затем — пасхальная утреня. Божественная литургия следует сразу после утрени, примерно в 1:00.
Однако расписание может варьироваться в зависимости от конкретного храма. Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием. Это можно сделать, посетив официальный сайт прихода или связаться с церковной администрацией по телефону.