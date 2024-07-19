Когда и как проводят ремонт в многоквартирном доме?

Если речь идет о плановом, его делают регулярно, примерно каждые пять лет. Нужен ли он, жильцы решают на общем собрании. На нем также определяют фронт работ, составляют мету и выбирают подрядчика. Если есть управляющая компания, обычно заказ передают ей, а она уже решает, делать ремонт самим или нанять субподрядчиков.