Когда и как проводят ремонт в многоквартирном доме?

Чтобы в многоквартирном доме (МКД) был порядок, управляющая компания или ТСЖ должны регулярно делать ремонт. Эксперты порталов «Объясняеем.РФ» и «Рокачества» рассказали, как его должны проводить.
Какие виды ремонта бывают?
Текущий: не предполагает серьезных работ по обновлению инженерных систем или других капитальных элементов здания. Его проводят, чтобы в МКД все работало.
Капитальный: подразумевает ремонт или замену основательных элементов и систем дома: от фундамента до канализации.
В текущий ремонт входят следующие виды работ: устранение частичных деформаций, укрепление части фундамента или фасада, продухов вентиляции и подвальных помещений; обновление архитектурных элементов здания, герметизация стыков; покраска фасада, стен и потолка внутри помещения; замена стекол, рам, ручек, петель окон; устранение неисправностей электрических сетей; обеспечение нормальной работы вентиляционной вытяжки; покраска труб; замена осветительных приборов; ремонт мусоропровода.
В капремонт входят ремонт фундамента, крыши и фасада, а также подвалов, относящихся к общему имуществу; замена инженерных систем; ремонт или замена лифтов.
Когда делают текущий ремонт?
Здесь может быть плановый или срочный ремонт.
Если речь идет о плановом, его делают регулярно, примерно каждые пять лет. Нужен ли он, жильцы решают на общем собрании. На нем также определяют фронт работ, составляют мету и выбирают подрядчика. Если есть управляющая компания, обычно заказ передают ей, а она уже решает, делать ремонт самим или нанять субподрядчиков.
Срочный же ремонт проводят после аварий. Если это протечка кровли, работы должны выполнить за сутки, если короткое замыкание в электросети дома — немедленно.
На ремонт кабеля, питающего жилой дом, а также ликвидацию засора канализации должно уходить не более двух часов. Разбитые стекла должны заменить за одни сутки зимой и за трое суток летом.
«Оставляйте заявку на ремонт в аварийно-диспетчерской службе, она работает круглосуточно. Номер телефона есть на квитанциях за ЖКУ», — уточнили эксперты.
Когда проводят капитальный ремонт?
Это зависит от фронта работ, сложности ремонта, а также от года постройки дома и его изношенности. Сроки капремонта в каждом конкретном доме указываются на городском портале или на сайте фонда капитального ремонта.
При этом жильцы могут инициировать перенос некоторых работ на более раннее время, если считают, что их нужно срочно выполнить.
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Айгуль Сабитова