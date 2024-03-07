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Когда и где смотреть сближение Марса с Луной 8 марта

Настоящий подарок ждет любителей ночного неба в Международный женский день. В это время Марс максимально приблизится к Луне. Наблюдать уникальное астрономическое явление можно будет во многих городах России. О том, когда и где смотреть сближение Луны и Марса 8 марта 2024 года и какое влияние оно может оказать на человека, рассказывают «Известия».
Источник: AP 2023

Сближение Марса с Луной 8 марта — о явлении

Сближением астрономы называют близкое расположение планет друг от друга. Такое явление происходит, когда одно небесное тело проходит вблизи другого. Угловое расстояние между светилами при этом составляет менее 6−7 градусов.

Часто сближение путают с парадом планет. Это два совершенно разных явления. Сближение означает, что расстояние между объектами меньше обычного, а парад — что планеты выстраиваются в одну линию.

Однако в обоих случаях то, что мы видим с Земли, не более чем оптическая иллюзия. В реальности планеты находятся на огромном расстоянии друг от друга.

Сближение Марса с Луной 8 марта — когда и где наблюдать

Сближение произойдет в созвездии Козерога около 8:00. На фоне утреннего неба очертания Луны и Марса будут видны достаточно четко. Расстояние между ними визуально составит не больше трех сантиметров.

Ближе к фазе полнолуния спутник Земли сияет очень ярко и не позволяет увидеть более тусклые объекты. В праздничный день он будет находиться в фазе убывающей Луны, что благоприятствует наблюдениям. Астрономы обещают, что рассмотреть сближение планет можно будет без специальных приспособлений. Но лучше выбрать место вдали от яркого городского освещения.

Уже вечером 8 марта произойдет еще одно сближение — Луны и Венеры. Это астрономическое событие также можно будет увидеть невооруженным глазом при ясной погоде.

Различить планеты на утреннем или ночном небе очень просто. В отличие от звезд у них нет мерцания. К тому же многие небесные тела имеют свой характерный оттенок. Так, у Марса он может быть от бледно-розового до ярко-красного, а у Венеры — бледно-желтый.

Сближение Марса с Луной 8 марта — влияние на человека

Астрологи находят соединение Луны и Марса достаточно опасным по своему воздействию. В праздничный день некоторые россияне могут испытывать эмоциональное напряжение. Оно может проявляться в виде раздражительности, вспыльчивости, а иногда и вспышек гнева.

Кроме того, 8 марта может ощущаться переизбыток энергии. Желательно направить ее в мирное русло, иначе есть риск совершить необдуманные поступки или попасть в неприятные ситуации. Также следует избегать сомнительные компании, агрессивных или неадекватных людей.

Самочувствие во многом будет зависеть от настроения и душевного комфорта. Поэтому важно соблюдать спокойствие и умеренность во всем, включая питание, употребление алкоголя и денежные траты.

Ранее «Известия» рассказали о сближении Луны со скоплением Ясли, которое считается одним из самых ярких звездных туманностей.