Когда и где смотреть сближение Марса с Луной 8 марта

Сближение Марса с Луной 8 марта — о явлении
Сближением астрономы называют близкое расположение планет друг от друга. Такое явление происходит, когда одно небесное тело проходит вблизи другого. Угловое расстояние между светилами при этом составляет менее 6−7 градусов.
Часто сближение путают с парадом планет. Это два совершенно разных явления. Сближение означает, что расстояние между объектами меньше обычного, а парад — что планеты выстраиваются в одну линию.
Однако в обоих случаях то, что мы видим с Земли, не более чем оптическая иллюзия. В реальности планеты находятся на огромном расстоянии друг от друга.
Сближение Марса с Луной 8 марта — когда и где наблюдать
Сближение произойдет в созвездии Козерога около 8:00. На фоне утреннего неба очертания Луны и Марса будут видны достаточно четко. Расстояние между ними визуально составит не больше трех сантиметров.
Уже вечером 8 марта произойдет еще одно сближение — Луны и Венеры. Это астрономическое событие также можно будет увидеть невооруженным глазом при ясной погоде.
Различить планеты на утреннем или ночном небе очень просто. В отличие от звезд у них нет мерцания. К тому же многие небесные тела имеют свой характерный оттенок. Так, у Марса он может быть от бледно-розового до ярко-красного, а у Венеры — бледно-желтый.
Сближение Марса с Луной 8 марта — влияние на человека
Астрологи находят соединение Луны и Марса достаточно опасным по своему воздействию. В праздничный день некоторые россияне могут испытывать эмоциональное напряжение. Оно может проявляться в виде раздражительности, вспыльчивости, а иногда и вспышек гнева.
Кроме того, 8 марта может ощущаться переизбыток энергии. Желательно направить ее в мирное русло, иначе есть риск совершить необдуманные поступки или попасть в неприятные ситуации. Также следует избегать сомнительные компании, агрессивных или неадекватных людей.
Самочувствие во многом будет зависеть от настроения и душевного комфорта. Поэтому важно соблюдать спокойствие и умеренность во всем, включая питание, употребление алкоголя и денежные траты.
Ранее «Известия» рассказали о сближении Луны со скоплением Ясли, которое считается одним из самых ярких звездных туманностей.