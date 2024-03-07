Когда и где смотреть сближение Марса с Луной 8 марта

Различить планеты на утреннем или ночном небе очень просто. В отличие от звезд у них нет мерцания. К тому же многие небесные тела имеют свой характерный оттенок. Так, у Марса он может быть от бледно-розового до ярко-красного, а у Венеры — бледно-желтый.