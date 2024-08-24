Когда и где смотреть кольцевое солнечное затмение 2 октября 2024 года

Ежегодно на планете происходит от 2 до 5 затмений. Полные солнечные затмения — когда видимый размер Луны превышает размер Солнца и создает полную тень — происходят примерно каждые 1,5 года. Кольцеобразные — раз в 1−2 года. Частичным его называют потому, что Луна находится далеко от Земли и не может полностью закрыть Солнце, и тогда вокруг темного лунного диска появляется круг солнечного света — «огненное кольцо».