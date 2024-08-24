Когда и где смотреть кольцевое солнечное затмение 2 октября 2024 года

2 октября 2024 года пройдет частичное (кольцеобразное) солнечное затмение — центр Солнца закроет Луна, и вокруг нее появится «огненное кольцо». Но жители России это уникальное астрономическое явление не увидят. Затмение пройдет над Аргентиной и Чили.
Солнечное затмение происходит, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце, и на Землю перестает попадать солнечный свет. Эти явления всегда совпадают с новолунием, когда Луна оказывается на одной линией между Землей и Солнцем. Лунный диск отбрасывает на нашу планету тень, создавая ореал затмения.
Но поскольку тень от Луны слишком мала, чтобы закрыть всю Землю, солнечные затмения видны только в пределах этого ареала, то есть на определенных континентах нашей планеты. Солнечные затмения бывают полными и частичными (кольцеобразными).
Ежегодно на планете происходит от 2 до 5 затмений. Полные солнечные затмения — когда видимый размер Луны превышает размер Солнца и создает полную тень — происходят примерно каждые 1,5 года. Кольцеобразные — раз в 1−2 года. Частичным его называют потому, что Луна находится далеко от Земли и не может полностью закрыть Солнце, и тогда вокруг темного лунного диска появляется круг солнечного света — «огненное кольцо».
Следующее солнечное затмение, после осеннего, пройдет 29 марта 2025 года. Его можно будет наблюдать над Америкой, северной Азией, северо-западной Африкой и на западе России.
Источник: starwalk.space