Когда день ВМФ в 2024 году

День ВМФ был установлен в период СССР. Празднование осуществлялось в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года. С инициативой введения праздника выступил занимавший в то время должность Народного комиссара ВМФ СССР Николай Герасимович Кузнецов, который впоследствии стал Адмиралом Флота СССР. День ВМФ отмечался ежегодно 24 июля.