Когда день ВМФ в 2024 году

День Военно-морского флота (ВМФ) — это профессиональный праздник военных моряков и офицеров. Он входит в число памятных дней в Вооруженных Силах РФ на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Дата празднования Дня ВМФ является нефиксированной, он отмечается каждый год в последнее воскресенье июля и может выпадать на дни в период с 25 по 31 июля.
Когда будет праздноваться День ВМФ в 2024 году?
В 2024 году День ВМФ будет праздноваться в воскресенье, 28 июля.
Когда начали отмечать День ВМФ в нашей стране?
День ВМФ был установлен в период СССР. Празднование осуществлялось в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года. С инициативой введения праздника выступил занимавший в то время должность Народного комиссара ВМФ СССР Николай Герасимович Кузнецов, который впоследствии стал Адмиралом Флота СССР. День ВМФ отмечался ежегодно 24 июля.
В октябре 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР дата празднования была перенесена на последнее воскресенье июля. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года День ВМФ день празднования остался прежним.
Источники: https://denvmf.ru/ https://ria.ru/