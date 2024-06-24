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Когда день ВМФ в 2024 году

День Военно-морского флота — это ежегодный праздник, установленный указом президента РФ.

Источник: РИА "Новости"

День Военно-морского флота (ВМФ) — это профессиональный праздник военных моряков и офицеров. Он входит в число памятных дней в Вооруженных Силах РФ на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Дата празднования Дня ВМФ является нефиксированной, он отмечается каждый год в последнее воскресенье июля и может выпадать на дни в период с 25 по 31 июля.

Когда будет праздноваться День ВМФ в 2024 году?

В 2024 году День ВМФ будет праздноваться в воскресенье, 28 июля.

Когда начали отмечать День ВМФ в нашей стране?

День ВМФ был установлен в период СССР. Празднование осуществлялось в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года. С инициативой введения праздника выступил занимавший в то время должность Народного комиссара ВМФ СССР Николай Герасимович Кузнецов, который впоследствии стал Адмиралом Флота СССР. День ВМФ отмечался ежегодно 24 июля.

В октябре 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР дата празднования была перенесена на последнее воскресенье июля. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года День ВМФ день празднования остался прежним.