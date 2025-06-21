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Как встретить летнее солнцестояние правильно: тайны и традиции праздника

Рассказываем, чем интересен день летнего солнцестояния астрономически, ритуально и духовно и как его провести с пользой.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

21 июня — самый длинный день в году, и это очень важная точка в годовом колесе времени. Почему человечество столетиями отмечает этот день и что непременно стоит сделать нам всем, учитывая славные традиции предков.

Что такое летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние — это астрономический момент, когда наклон Земли достигает максимального угла к Солнцу в северном полушарии. Обычно событие приходится на 20 или 21 июня. В этот день наблюдается самая длинная солнечная дуга: световой период длится максимально долго, а ночь сокращается до минимума.

Источник: freepik.com

Традиции праздника в разных странах

Скандинавия: в Швеции и Финляндии на Мидсаммер возводят майское древо, украшают его венками и танцуют вокруг до рассвета. Считается, что огонь костров и пламя факелов укрепляют защиту от духов туманов и болот. Помните, Снорочка и Филифьонка собирали цветы под луной в полном молчании, после чего заглядывали в колодец, чтобы увидеть лицо суженого (впрочем, они-то как раз увидели вовсе не его)? Вот это как раз оно.

Великобритания: Стоунхендж традиционно собирает тысячи любителей мистики. Здесь встречают восход, так как древние мегалиты выстроены в строгом соответствии с солнечным событием.

Источник: Соцсети

Япония: фермеры устраивают ритуальные подношения риса, чтобы поблагодарить стихии и обеспечить богатый урожай. Многие проводят медитации на рассвете, считая этот момент особенно «прозрачным» для духовной практики.

Славянские приметы и поверья

У восточных славян летнее солнцестояние приходилось на Купальскую ночь (с 23 на 24 июня по старому стилю). Наши предки ритуальное событие связывали с водой, огнем и растениями.

Источник: Vladimir Lobachev/CC BY-SA 4.0

Так, например, считалось, что папоротник цветет лишь раз в году именно в этот день, и тот, кто найдет цветок, обретет удачу и сможет понимать язык животных.

Девушки пускали венки по реке. Если венок быстро плыл и не тонул, это сулило скорую удачную свадьбу. Прыжки через костер помогали очиститься от болезней и «сжечь» старые обиды.

Как отмечать сегодня

Очень важно, конечно, непременно увидеть солнце — выйдите на улицу и постарайтесь ощутить, как теплые лучи питают ваши тело и душу. Даже короткая прогулка помогает «зарядиться» энергией нового цикла.

Источник: Спорт-Экспресс

Записать намерения. День отлично подходит для планов на вторую половину года. Принято формулировать их в позитивном ключе, словно уже достигнутый факт. И помните, они должны касаться только вас лично и не причинять вреда другим людям.

Сила огня и воды. Хорошо зажечь свечу или небольшой костер (чаша или мангал прекрасно подойдут), а после умыться прохладной водой — это современная лайтовая версия старых обрядов. Огонь символизирует очищение, вода — обновление.

Источник: РИА "Новости"

Чего не стоит делать

А вот ссориться и ругаться строжайше запрещено. По примете, конфликт перетянет негатив на весь оставшийся сезон.

Лишним будет и отказываться от помощи. День считается моментом обмена энергиями; важно делиться, иначе можно «перекрыть» приток удачи.

А еще — не стоит надевать темную одежду. Считается, что она поглощает лишний жар Солнца и утяжеляет настроение. Предпочтительны светлые натуральные ткани.

В общем, независимо от национальных традиций праздник объединяет людей идеей света, изобилия и обновления. Отметить его при желании можно и в городских условиях: достаточно уделить время природе, огню и личным намерениям, а главное — встретить новый цикл с открытым сердцем и ясными мыслями.