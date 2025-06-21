Как встретить летнее солнцестояние правильно: тайны и традиции праздника

Скандинавия: в Швеции и Финляндии на Мидсаммер возводят майское древо, украшают его венками и танцуют вокруг до рассвета. Считается, что огонь костров и пламя факелов укрепляют защиту от духов туманов и болот. Помните, Снорочка и Филифьонка собирали цветы под луной в полном молчании, после чего заглядывали в колодец, чтобы увидеть лицо суженого (впрочем, они-то как раз увидели вовсе не его)? Вот это как раз оно.