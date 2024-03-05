Когда чавканье сводит с ума: Психиатр объяснила, почему бесят некоторые звуки

Мизофония на сегодняшний день не выделена в отдельное заболевание. Однако это расстройство, этиология которого не изучена до конца. Звуковые раздражители могут влиять посредством громкости, продолжительности и интенсивности. У людей с мизофонией звуковые триггеры вызывают желание убежать, спрятаться, защититься, но это ощущается гораздо ярче, чем у тех, кто ничем подобным не страдает.