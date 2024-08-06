Когда будут выпускные и последние звонки в 2025 году?

В России официальных дат для проведения в школах выпускных и последних звонков не установлено. Регионы сами выбирают дни для торжественных мероприятий в соответствии с рекомендациями министерства просвещения России, графика учебного плана и экзаменов.
Когда в 2025 году пройдут последние звонки?
Традиционной датой проведения последних звонков в России считается 25 мая. В 2025 году этот день приходится на воскресенье, поэтому можно предположить, что последний звонок для 9-х и 11-х классов в школах прозвенит 24 мая, в субботу. Остальные классы официально учатся до 26 мая, но и торжественные линейки для них, как правило, не проводятся. За исключением 4 классов — дети переходят из младшей школы в среднюю, и родители стараются с размахом отметить их новый этап взросления.
Кстати, традиция отмечать окончание школьного года большим общим праздником появилась в послевоенные годы в Краснодаре. Впервые «последний звонок» прозвенел 25 мая 1948 года в двух советских школах, а с 1971 года праздник включили в список официальных мероприятий.
Когда в 2025 году пройдут выпускные?
Выпускные школьные вечера традиционно в России проходят
Выпускные вечера проводятся по завершению всех экзаменационных испытаний (ЕГЭ, ОГЭ, дополнительных экзаменов). Традиционно выбирается одна из пятниц второй половины июня, но торжество может быть назначено и на другие дни недели. Выпускного точно не будет 22 июня, потому что это трагическая дата в истории страны — День памяти и скорби.
Наиболее подходящими днями проведения выпускных школьных вечеров в 2025 году являются последние дни июня: 27 июня (пятница) — 28 июня (суббота). К слову, в 2024 году выпускные школьные вечера, по рекомендации министерства просвещения России, в стране праздновали