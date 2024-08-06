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Когда будут выпускные и последние звонки в 2025 году?

Последняя неделя мая и июня — традиционные даты главных школьных праздников.

Источник: РИА "Новости"

В России официальных дат для проведения в школах выпускных и последних звонков не установлено. Регионы сами выбирают дни для торжественных мероприятий в соответствии с рекомендациями министерства просвещения России, графика учебного плана и экзаменов.

Когда в 2025 году пройдут последние звонки?

Традиционной датой проведения последних звонков в России считается 25 мая. В 2025 году этот день приходится на воскресенье, поэтому можно предположить, что последний звонок для 9-х и 11-х классов в школах прозвенит 24 мая, в субботу. Остальные классы официально учатся до 26 мая, но и торжественные линейки для них, как правило, не проводятся. За исключением 4 классов — дети переходят из младшей школы в среднюю, и родители стараются с размахом отметить их новый этап взросления.

Кстати, традиция отмечать окончание школьного года большим общим праздником появилась в послевоенные годы в Краснодаре. Впервые «последний звонок» прозвенел 25 мая 1948 года в двух советских школах, а с 1971 года праздник включили в список официальных мероприятий.

Когда в 2025 году пройдут выпускные?

Выпускные школьные вечера традиционно в России проходят 26—27 июня. Но дни могут быть сдвинуты по рекомендации министерства просвещения России.

Выпускные вечера проводятся по завершению всех экзаменационных испытаний (ЕГЭ, ОГЭ, дополнительных экзаменов). Традиционно выбирается одна из пятниц второй половины июня, но торжество может быть назначено и на другие дни недели. Выпускного точно не будет 22 июня, потому что это трагическая дата в истории страны — День памяти и скорби.

Наиболее подходящими днями проведения выпускных школьных вечеров в 2025 году являются последние дни июня: 27 июня (пятница) — 28 июня (суббота). К слову, в 2024 году выпускные школьные вечера, по рекомендации министерства просвещения России, в стране праздновали 28—29 июня.