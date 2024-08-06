Когда будут выпускные и последние звонки в 2025 году?

Традиционной датой проведения последних звонков в России считается 25 мая. В 2025 году этот день приходится на воскресенье, поэтому можно предположить, что последний звонок для 9-х и 11-х классов в школах прозвенит 24 мая, в субботу. Остальные классы официально учатся до 26 мая, но и торжественные линейки для них, как правило, не проводятся. За исключением 4 классов — дети переходят из младшей школы в среднюю, и родители стараются с размахом отметить их новый этап взросления.