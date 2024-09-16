Когда будет ровно 100 дней до Нового года

Несмотря на то, что в Центральной России продолжается климатическое лето, на календаре уже вторая половина сентября. А это значит, что до Нового года остается 3,5 месяца. Тщательно готовиться к праздникам, возможно, еще рановато, но вот продумать планы на зимние каникулы и при необходимости забронировать место отдыха уже можно.