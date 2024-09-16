Когда будет ровно 100 дней до Нового года

Несмотря на то, что в Центральной России продолжается климатическое лето, на календаре уже вторая половина сентября. А это значит, что до Нового года остается 3,5 месяца. Тщательно готовиться к праздникам, возможно, еще рановато, но вот продумать планы на зимние каникулы и при необходимости забронировать место отдыха уже можно.
Когда будет 100 дней до 1 января 2025 года?
100 дней до 1 января 2025 года начнутся в полночь понедельника, 23 сентября 2024 года.
При этом напомним, что новогодние каникулы 2024−2025 гг. начнутся на несколько дней раньше — в воскресенье, 29 декабря 2024 года. Суббота, 28 декабря, будет рабочей — благодаря этому понедельник, 30 декабря, в этом году сделали выходным, следует из постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году.
Россияне, работающие по стандартному пятидневному графику с двумя выходными, будут отдыхать по среду, 8 января 2025 года, включительно. Таким образом, их ждет 11 дней новогодних каникул. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.
Источники: government.ru