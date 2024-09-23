Когда будет ретроградный Меркурий в 2025 году?

Меркурий делает оборот вокруг Солнца за 88 земных суток. В ретроградное движение Меркурий переходит три раза в год на срок от двух до трех недель. Ретроградность — это иллюзия, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении. Она возникает из-за того, что планеты вращаются по своей оси с разной скоростью. С точки зрения астрологии, ретроградность планеты способна воздействовать на жителей планеты. В ретроградную петлю попадают не только Меркурий, но и Венера, Уран, Сатурн и другие планеты. Ретроградными не бывают только Солнце и Луна.