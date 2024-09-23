Когда будет ретроградный Меркурий в 2025 году?

Меркурий делает оборот вокруг Солнца за 88 земных суток. В ретроградное движение Меркурий переходит три раза в год на срок от двух до трех недель. Ретроградность — это иллюзия, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении. Она возникает из-за того, что планеты вращаются по своей оси с разной скоростью. С точки зрения астрологии, ретроградность планеты способна воздействовать на жителей планеты. В ретроградную петлю попадают не только Меркурий, но и Венера, Уран, Сатурн и другие планеты. Ретроградными не бывают только Солнце и Луна.
В 2025 году ожидается три периода ретроградного Меркурия:
15 марта — 7 апреля.
18 июля — 11 августа.
9 ноября — 29 ноября.
У каждой из планет есть свои сферы влияния. Меркурий в астрологии «отвечает» за коммуникацию, деловые связи, интеллект, путешествия, торговлю и образование. Считается, что ретроградный Меркурий приносит в эти сферы неприятности, препятствия, вероятность ошибок. Поэтому в эти периоды не рекомендуется начинать новые проекты и подписывать контракты, менять работу, переезжать, начинать обучение, оформлять важные документы и делать дорогие покупки. Деньги, которые вы дадите взаймы, могут не вернуть, в покупках обнаружатся скрытые дефекты, а новый компаньон обманет. В периоды ретроградного Меркурия люди могут становиться рассеянными, слишком эмоциональными. Поэтому важно сохранять спокойствие, позаботиться о своем духовном развитии, больше отдыхать и использовать это время для обдумывания новых этапов жизни.